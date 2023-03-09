Фаворит «Оскара» «Все завжди і водночас»: дата і час спеціального показу в Києві

9 марта 2023 13:36 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Фаворит «Оскара» «Все завжди і водночас»: дата і час спеціального показу в Києві
Фаворит Оскара Все завжди і водночас: дата і час спеціального показу в Києві
Adastra Cinema

Напередодні «Оскара», в суботу, 11 березня, в кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спеціальний показ фільму «Все завжди і водночас». Початок о 18.20.

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Фентезійний екшен творчого дуету Денієлів став найуспішнішим фільмом студії А24: вже зараз він має більше 270 кінонагород і 400 номінацій, а також заробив у світовому прокаті більше 100 млн, ставши найбільш прибутковим проєктом. Стрічка вийде в український прокат вже 16 березня.

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Про що фільм?

Евелін (Мішель Йео) народилася у Китаї, а нині живе з родиною у Америці. Літній тато (Джеймс Хонг), чоловік та донька – ось про кого вона завжди дбає у першу чергу. Разом з тим пильної уваги жінки потребують всілякі квитанції за оплату рахунків.

Боротьба з впертою працівницею податкової (Джеймі Лі Кертіс) у розпалі. Раптом Евелін потрапляє у паралельну реальність. Виявляється, що є нескінченна кількість вимірів, і у кожному жінка являє собою різну людину. Подорожуючи світами, вона може увібрати у себе безліч спогадів, вмінь та навичок. Від кожної наступної своєї варіації Евелін навчається чомусь вкрай необхідному в її реальному світі. Тож, якщо пощастить, вона і тим клятим паперам нарешті дасть раду.

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