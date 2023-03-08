Фаворит «Оскару» 2023 – фільм «Все завжди і водночас» – повертається на великі екрани

8 марта 2023 10:15 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Фаворит «Оскару» 2023 – фільм «Все завжди і водночас» – повертається на великі екрани
Фаворит «Оскару» 2023 – фільм «Все завжди і водночас» – повертається на великі екрани
Adastra Cinema

Блокбастер «Все завжди і водночас» режисерів Денієла Шайнерта і Денієла Квана повертається на великі екрани! Фільм, що отримав 11 номінацій на «Оскар», – з 16 березня в українському кінопрокаті!

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Фентезійний екшен творчого дуету Денієлів став найгучнішим і найуспішнішим фільмом студії А24: вже зараз він має понад 270 різних кінонагород і 400 номінацій. До того ж «Все завжди і водночас» здобув імідж найбільш прибуткового проєкту студії, заробивши у світовому прокаті більше $100 млн.

За сюжетом головна героїня – звичайна жінка Евелін – несподівано дізнається, що має надздібності.

Ви можете бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших Варіантів. Існують й тисячі версій Евелін – вона може бути будь-ким: відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

Відома акторка Мішель Єо, що знялася в ролі Евелін, за цю роль отримала багато нагород («Золотий глобус», Премію гільдії кіноакторів США, «Сатурн» тощо) і престижних номінацій («Оскар», BAFTA та ін.). Кінокритики запевняють: ця робота – найскладніша і найважливіша в усій її кар’єрі, а Єо знялася в таких відомих стрічках, як «Шан-Чі і легенда десяти кілець», «Вартові Галактики-2», «Шалено багаті азіати», «Мемуари гейші», «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся», «Завтра не помре ніколи» та ін.

Зірка кіно Джеймі Лі Кертіс, що зіграла головну роль в культовій франшизі «Геловін», «Правдива брехня», «Ножі наголо» та ін., виступає в доволі несподіваному образі – податкової інспекторки. Глядачі побачать відому акторку в екшен-сценах та оцінять її комедійний талант.

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Актор Ке Хюі Кван, який прославився в тинейджерстві в фільмі Стівена Спілберга «Індіана Джонс і Храм Долі», зараз знову став популярним: за роль Веймонда, чоловіка головної героїні, актор отримав цілу низку престижних призів, серед яких «Золотий глобус», Премія гільдії кіноакторів, «Сатурн» та ін.

Також в фільмі зайняті актори Стефані Хсу, Джеймс Хонг та ін.

Фільм поєднує в собі декілька жанрів: це і екшен, і фентезі, і пригоди, також є елементи фільмів про бойові мистецтва. Але попри фентезійну складову, в центрі сюжету – історія однієї родини. Завдяки такій різножанровості «Все завжди і водночас» має мільйони прихильників по всьому світу: адже кожен глядач знаходить у цій епічній подорожі між мультивсесвітами свою історію.

Для сценаристів та режисерів Денієла Шайнерта та Дена Квана, які працюють під псевдонімом «Денієли», це друга спільна робота. Вони прославилися 2016 року, представивши фільм «Людина – швейцарський ніж» з Денієлом Редкліффом та Полом Дано, ця дебютна стрічка отримала багато призів.

Нагадаємо, що прем’єра «Все завжди і водночас» в нашій країні відбулася в грудні минулого року.

Не пропустіть додаткові покази фільму, що визнаний світом, з 16 березня!

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