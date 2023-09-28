«Пила Х»: зірки та преса оцінили продовження однієї з найуспішніших хоррор-франшиз

28 вересня 2023 14:47 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Пила Х»: зірки та преса оцінили продовження однієї з найуспішніших хоррор-франшиз
«Пила Х»: зірки та преса оцінили продовження однієї з найуспішніших хоррор-франшиз
Adastra Cinema

27 вересня у кінотеатрі мережі «Планета кіно» у РЦ “Блокбастер” відбувся допрем'єрний показ продовження однієї з найуспішніших хорор-франшиз в історії — «Пила Х».

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Подія відбулася за підтримки інформаційного партнера — cайту Afisha.bigmir.net та Торгового дому «Вина світу».

Дія фільму відбувається між подіями, показаними у фільмах «Пила: Гра на виживання» та «Пила 2». Смертельно хворий Джон Крамер їде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування від раку. Проте з'ясовується, що «лікування» — це афера для обману найуразливіших людей. Знайшовши нову мету, Крамер повертається на роботу, використовуючи свої хитромудрі смертельні пастки проти шахраїв.

На прем'єру завітали представники провідних українських ЗМІ та зіркові гості.

Першими стрічку оцінили: блогерка та суспільна діячка Монро, акторка Ірина Кудашова, телеведучий Вячеслав Соломко, тіктокерка Влада Соловйова, блогери Тетяна Гай, Сергій Стоун, Сергій Чекмарьов.

Гостями показу також стали кінокритик Кирило Пищиков та шеф-редакторка видання Marie Claire Україна Ірина Татаренко.

Представники преси та зіркові високо оцінили стрічку: «Франшиза «Пила» — це якісний, дуже трушний фільм жахів. Хоча сучасні фільми жахів зараз сприймаються інакше з усім зрозумілих причин..», — поділилася враженнями Монро.

Акторка Ірина Кудашова є фанаткою серії «Пила» та була в захваті від нової стрічки:  «Так, я в захваті і не тільки! Ставлю фільму 9 з 10, тому що завжди можна щось краще зробити. Але — це топ! Для таких фанатів «Пили», як я, все дуже круто знято, історія тримає, на вас чекає ну дуже велика кількість неочікуваних поворотів сюжету. Зіпсувати вже десяту частини цієї саги було б дуже легко, але цього не сталося, фільм вийшов дуже класним! Я кричала, закривала очі, бо ж самі розумієте, що було на єкрані… Але мені зайшло».

В українському прокаті стрічка  «Пила Х» вийшла 28 вересня. Демонстрація стрічки у будь-якому форматі офіційно заборонена на території рф. 

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