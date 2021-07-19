Неделю не снимать маску. Что за эксперимент над собой устроила Монро?

19 июля 2021 12:12 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Неделю не снимать маску. Что за эксперимент над собой устроила Монро?
Травести-дива Монро
пресс-служба

Травести-дива Монро решила провести эксперимент – артистка планирует прожить целую неделю в дизайнерской маске.

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Полтора года в мире длится пандемия Covid-19 и за это время мы привыкли носить маски. Однако не это стало причиной поступка Монро

Все 7 дней она планирует появляться на публике и в своих соцсетях исключительно в маске, которая призвана дать возможность окружающим  увидеть себя настоящими: 

Маска, в которой я проживу неделю, абсолютно зеркальная, чтобы показать, что мы пытаемся соответствовать ожиданиям общества в своем поведении, внешности, выборе круга общения. Мы отзеркаливаем то, чего от нас ждут. Но за эту неделю я хочу, чтобы окружающие в моей маске увидели себя, – говорит Монро

Удастся ли Монро своим социальным экспериментом показать людям, какие они на самом деле? 

Поддержать травести-диву Монро можно в Instagram – там вы сможете надеть такую же маску, как у нее, только виртуальную, чтобы попросить близких и знакомых быть собой и больше не соответствовать запросам общества: не скрывать свой внутренний стиль и носить то, что хочется; не имитировать здоровый образ жизни просто потому, что это модно; не работать на износ, чтобы купить ненужную вещь, которую так популяризируют блогеры; не оставаться в токсичных отношениях из-за страха остаться одному; не винить себя за желание прокрастинировать, пока окружающие в сториз добиваются успеха.

Напомним,

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