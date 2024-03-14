«Я, «Побєда» і Берлін»: відбулася зіркова прем'єра фільму у Києві

14 березня 2024 14:50 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Я, «Побєда» і Берлін»: відбулася зіркова прем'єра фільму у Києві
«Я, «Побєда» і Берлін»: відбулася зіркова прем'єра фільму у Києві
B&H film distribution

Популярні українські виконавці, актори, друзі й родина зібралися в київському кінотеатрі «Оскар» на масштабному івенті з нагоди першого публічного показу довгоочікуваного фільму «Я, «Побєда» і Берлін».

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Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

Картина занурює глядача в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий «Мерседес» у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Загальноукраїнська прем'єра фільму на великих екранах – 14 березня. 

Знакова подія зібрала чисельних представників преси, команду і зірок фільму, велику кількість зіркових гостей. Гостями показу також стали українські зірки, інфлюенсери, телеведучі, друзі, гурт «СКРЯБІН» і родина Андрія Кузьменка – дружина Світлана та донька Барбара.
 
Особливими гостями заходу стала низка топових музикантів, які працювали над унікальним саундтреком, – Wellboy, Женя Галич та гурт O.TORVALD, ТНМК, Тіна Кароль, «Антитіла» та панк-бенд STRINGY!. Це безпрецедентна для українського кіно колаборація, адже улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму. 

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