«Я, «Побєда» і Берлін»: відбулася зіркова прем'єра фільму у Києві

Популярні українські виконавці, актори, друзі й родина зібралися в київському кінотеатрі «Оскар» на масштабному івенті з нагоди першого публічного показу довгоочікуваного фільму «Я, «Побєда» і Берлін».

Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

Картина занурює глядача в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий «Мерседес» у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Загальноукраїнська прем'єра фільму на великих екранах – 14 березня.

Знакова подія зібрала чисельних представників преси, команду і зірок фільму, велику кількість зіркових гостей. Гостями показу також стали українські зірки, інфлюенсери, телеведучі, друзі, гурт «СКРЯБІН» і родина Андрія Кузьменка – дружина Світлана та донька Барбара.



Особливими гостями заходу стала низка топових музикантів, які працювали над унікальним саундтреком, – Wellboy, Женя Галич та гурт O.TORVALD, ТНМК, Тіна Кароль, «Антитіла» та панк-бенд STRINGY!. Це безпрецедентна для українського кіно колаборація, адже улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму.