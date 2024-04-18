Манкімен: відбулася прем'єра фільму у Києві

18 квітня 2024 14:10 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Манкімен: відбулася прем'єра фільму у Києві
Манкімен: відбулася прем'єра фільму у Києві
Adastra Cinema

17 квітня у кінотеатрі мережі «Планета кіно» у ТРЦ Блокбастер відбулася прем'єра екшену «Манкімен».

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Інформаційним партнером заходу виступив сайт afisha.bigmir.net. Медіа-підтримка: tv.ua.

Коли світ поглинає вбивча корупція, безкарна поліція та продажні політики – одна маленька іскра здатна спалити всіх. Загадковий герой, який заробляє на життя підставними боями без правил, має єдину мету – помститися вбивцям матері, а для цього він одягає маску Ханумана – мавпоподібного божества, який є символом страху та покарання для злочинців. Він стає Манкіменом, він усюди і він прийде за кожною продажною душею, яка стоїть між ним та справедливістю.

На подію завітали зіркові гості:  співак  LOGVIN, блогер Ваня Рассел, ведуча Анна Тульєва, письменник Андрій Какатюха та інші. 

Своїми враженнями від стрічки поділився співак та актор LOGVIN:

Фільм важкий. Це дійсно так. Але фільм далеко не про жорстокість та кров. Він глибше. Він про внутрішню трагедію, відчай, біль, фізичні та душевні рани, які можна подолати тільки повністю зруйнувавши себе».

Фільм «Манкімен» у кіно з 18 квітня.

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