ТОП серіалів 2025 року, які Тетяна Висоцька рекомендує додати до списку перегляду

17 квітня 2025 12:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ТОП серіалів 2025 року, які Тетяна Висоцька рекомендує додати до списку перегляду
ТОП серіалів 2025 року, які Тетяна Висоцька рекомендує додати до списку перегляду
Пресслужба каналу СТБ

Ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини» Тетяна Висоцька поділилася своїми враженнями від найцікавіших серіалів 2025 року.

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Вибір Тетяни Висоцької – це історії про боротьбу, любов, людяність і пошуки себе, які захоплюють глибиною, атмосферністю та майстерністю виконання.

«Гепард»

– Свіженький італо-британський історичний серіал. Насамперед – естетика кадру і краєвиди Сицилії, це просто фантастика! І не дуже широко відоме у нас історичне тло 1860-х років, коли повстання і революції змінювали уклад аристократів і політичний устрій, саме тоді Сицилія обʼєдналася з Італією. Серіал про життя князівської родини, про цінності нутряні і швидкоплинні і, зрештою, про любов. Дуже влучний каст, гра акторів, костюми, атмосферність, тримання уваги глядача сюжетом. Окрема насолода – розкішні сади в стрічці, а яка робота з ними звукорежисера! Ну, і окрема цікавість – гра Деви Кассель, доньки Моніки Беллуччі. Моє враження – є дещо від маминої магічності і власне акторське обличчя.

«Нульовий день»

– Серіал про кібератаки та боротьбу за безпеку в сучасному світі, де легендарний Роберт Де Ніро грає експрезидента США, який рятує країну. Чесно кажучи, дивилася заради Де Ніро – і він, як завжди, не підвів. Сюжет хоч і знайомий, але місцями сценаристи здивували. Кінець – максимально принциповий, що аж нереально, але хто сказав, що людство інакше виживе? Якісне виконання та харизма Де Ніро роблять цей серіал вартим уваги.

«Любов під час війни»

– Ну, це іспанці вшкварили! Якщо ви думаєте, що це звичний для нас європейський серіал – неправильно думаєте. Бо здається, іспанців мексиканці покусали! Казка про шляхетних дівчат, які сталі медсестрами і поїхали на війну, 1920 рік, Іспанія воює в колонізованій Марокко, до речі, і сама ця сторінка історії цікава  і як подано імперців, які втрачають владу, теж. Досить часто неозброєним оком – помітні сценарні «гойдалки», та й взагалі, дух, гра, це якесь повернення в дитинство, коли люблю і ненавиджу Хуаніт і Мігелів.

«Юнацтво»

– Британська детективна драма про 13-річного підлітка, якого несподівано заарештовують за вбивство однокласниці. Знято неймовірно правдоподібно, відсторонено реалістично, ще й кожна серія – одним кадром, що додає моторошного присмаку. Лише 4 серії, але наповнені смислами про внутрішні кризи, проживання горя і зламаність. Актори переконливі, пронизливо і не тривіально змальовують правду історії.  Дуже раджу – серіал для всіх вікових категорій.

Ці серіали – про сильних людей, їхні вибори та надію, що пробивається крізь темряву. Тетяна Висоцька запрошує додавати їх до списку перегляду та ділитися враженнями!

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