Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті Туренко Андрій

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Героїня «Холостяка» Настя Анісімова Пресслужба Нового каналу

У шоу «єПитання» учасниця реаліті «Холостяк» Настя Анісімова розповіла про коханого, з яким познайомилася на знімальному майданчику.