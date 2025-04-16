Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті
У шоу «єПитання» учасниця реаліті «Холостяк» Настя Анісімова розповіла про коханого, з яким познайомилася на знімальному майданчику.
Насправді в мене багато хобі, але кулінарія – одне з найулюбленіших. Обожнюю готувати для рідних і близьких. Однак мені не дуже щастило в коханні, тому вирішила спробувати відшукати його в проєкті «Холостяк», – каже Настя Анісімова. – І таки знайшла коханого! Ним виявився освітлювач Єгор (усміхається). Отак всесвіт почув мене: прийшла в реаліті за чоловіком – і отримала.
Ведуча шоу Нового Леся Нікітюк уточнила, чи освітлював хлопець поцілунки Насті з головним героєм «Холостяка», ветераном війни Олександром Тереном.
Так! Того дня коханий працював на знімальному майданчику і виставляв світло. Побачення з Олександром проходило в басейні, – пригадує учасниця «єПитання». – Згодом, коли ми з Єгором почали зустрічатися, він розповів, що вийшов на час зйомок мого побачення, щоб не бачити цього. Пішли ревнощі, бо вже тоді в нього зʼявилася симпатія до мене, та він ніяк не міг її проявити.
Я дуже ревнива. І хоч йому сподобалася атмосфера на знімальному майданчику, тепер може дивитися лише на одну дівчину (усміхається). Але якщо Єгор дуже захоче, то не буду проти. Так, я ревную, але в усьому є міра, – додає Настя.
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