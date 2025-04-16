Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті

16 квітня 2025 18:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті
Героїня «Холостяка» Настя Анісімова
Пресслужба Нового каналу

У шоу «єПитання» учасниця реаліті «Холостяк» Настя Анісімова розповіла про коханого, з яким познайомилася на знімальному майданчику.

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Романтичні реаліті – це як пришвидшений курс стосунків. Адже за декілька тижнів учасники можуть прожити те, на що в реальному житті витратять місяці. Щоразу вмикаючи новий випуск, ми потай віримо: навіть під прицілом камер можуть народитися справжні почуття. Спробувати удачі в 13-му сезоні проєкту «Холостяк» вирішила фудблогерка з Харкова Настя Анісімова. В ефірі шоу «єПитання», випуск якого вийде у вівторок, 8 квітня, о 20:00 на Новому каналі, вона зазначила: мріяла зустріти чоловіка, для якого буде готувати.

Насправді в мене багато хобі, але кулінарія – одне з найулюбленіших. Обожнюю готувати для рідних і близьких. Однак мені не дуже щастило в коханні, тому вирішила спробувати відшукати його в проєкті «Холостяк», – каже Настя Анісімова. – І таки знайшла коханого! Ним виявився освітлювач Єгор (усміхається). Отак всесвіт почув мене: прийшла в реаліті за чоловіком – і отримала.

Героїня «Холостяка» Настя Анісімова / Пресслужба Нового каналу

Ведуча шоу Нового Леся Нікітюк уточнила, чи освітлював хлопець поцілунки Насті з головним героєм «Холостяка», ветераном війни Олександром Тереном.

Так! Того дня коханий працював на знімальному майданчику і виставляв світло. Побачення з Олександром проходило в басейні, – пригадує учасниця «єПитання». – Згодом, коли ми з Єгором почали зустрічатися, він розповів, що вийшов на час зйомок мого побачення, щоб не бачити цього. Пішли ревнощі, бо вже тоді в нього зʼявилася симпатія до мене, та він ніяк не міг її проявити.

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Пара вже разом пів року і після фіналу 13-го сезону «Холостяка» не приховує стосунки. Але чи зможе Настя відпустити коханого на наступний сезон реаліті?

Я дуже ревнива. І хоч йому сподобалася атмосфера на знімальному майданчику, тепер може дивитися лише на одну дівчину (усміхається). Але якщо Єгор дуже захоче, то не буду проти. Так, я ревную, але в усьому є міра, – додає Настя.

Нагадаємо, 

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