Настоящие суперсилы для Скарлетт Йоханссон

Недавно американская актриса Скарлетт Йоханссон отметила 35-летие.

«Теленеделя» присоединяется к поздравлениям и вспоминает самые яркие высказывания секс-символа Голливуда

Скарлетт Йоханссон всегда очень ответственно подходит к выбору ролей. Говорят, что главный ее советчик в этом вопросе - мать, которая по совместительству и агент актрисы. А она - женщина волевая, строгая (по мнению многих, даже чересчур) и имеет на дочь большое влияние. Как бы там ни было, в этом году у Скарлетт вышли несколько фильмов с ее участием и каждый - успешный. «Мстители. Финал» собрал в мировом прокате почти $3 млрд! А фильмам «Кролик ДжоДжо» и «Брачная история», в которых Йоханссон также снялась, прочат не только номинации, но и «Оскары».

Что касается личной жизни, то после череды неудач - двух разводов (с актером Райаном Рейнолдсом и журналистом Роменом Дориаком, от которого она родила дочь Роуз) и множества романов (большинство из которых ей приписывают, по словам Скарлетт) - актриса, похоже, наконец-то счастлива с комиком и сценаристом шоу Saturday Night Live Колином Жостом. По словам инсайдеров, пара помолвлена и готовится к свадьбе. А если так, то мама Скарлетт наверняка одобрила выбор послушной дочери…

- С семи лет считаю себя взрослой. С тех пор, как четко сформулировала для себя, что хочу стать актрисой и никем больше.

- Я получила очень еврейское воспитание. Папа у меня датчанин, а мама - еврейка-ашкенази. И если вы спросите меня о национальной самоидентификации, без запинки отвечу: я еврейка из Нью-Йорка.

- Мама - сильная и деловая женщина, но прежде всего она сильная мать. Что, по-моему, редкость.

- Когда мне в первый раз дали понять, что моя мать - монстр, я просто заплакала. Это чудовищно несправедливо. Потому что она не жесткая и не идет к цели, перешагивая через людей. Просто она прямая и исключительно дисциплинированная. А как без самодисциплины с четырьмя детьми? И самодисциплина у меня от нее.

- Есть много людей, в которых меня восхищают те или иные качества. Но, возможно, мой герой - мой брат-близнец Хантер. Я им очень горжусь, он филантроп и делает все, чтобы мир вокруг становился лучше.

- Я не мстительный человек. К тому же это чувство съедает много времени. Ведь сначала нужно сидеть и придумывать план мести, потом смотреть и, судя по всему, наслаждаться тем, как кто-то страдает. А жизнь-то при этом мимо проходит.

- Не придаю много значения тому, что люди думают о моей работе. Я так давно в кинобизнесе, что уже сама хорошо разбираюсь, где мне сниматься, а где не стоит. Иногда угадываю, иногда нет, но все равно не собираюсь опираться на чье-то мнение по этому поводу. Я сама ответственна за все, что делаю.

- Мысль о выступлении на сцене с концертом повергает меня в ужас (Скарлетт записала два музыкальных альбома. - Прим. ред.). Я не певица. Вернее, певица, но не поп-звезда, которая может полтора часа зажигать на сцене перед многотысячной толпой. Это странно, потому что театр я обожаю, и мне нравится играть на сцене. А петь - это самый страшный кошмар, который только могу себе представить.

- Я прекрасно пеку кексы. Могу с черникой, могу с бананом, могу с шоколадной крошкой… В этом моя суперсила.

- Мне надоело играть девушек, являющихся объектами мужских желаний.

- Когда увидела впервые костюм своей героини из «Мстителей», первым делом подумала: интересно, и каким же образом я в него влезу? Тут же поняла, насколько важно ходить в спортзал.

- В мужчинах меня привлекает здоровый авантюризм и, возможно, озорство, бесшабашность, способность подвергать сомнению некие установленные правила, не пасовать перед авторитетным мнением.

- Ненавижу идти на компромиссы. Если я с чем-то или с кем-то не согласна, могу прямо в лицо все высказать. Не умею как следует щадить чувства людей. Самых близких в том числе. И мне часто в жизни все это очень вредило и мешало. И себе самой я боль причиняла, и другим людям.

- В свободное время люблю полежать на диване и посмотреть кино. Обожаю программы по телевидению на медицинскую тему. Не шоу, а именно настоящие передачи о медицине. Наверное, в прошлой жизни я все-таки была врачом. Это так увлекательно. И я уверена, что из меня получился бы отличный доктор.

- Теперь, когда меня узнают, я скучаю по одиночеству. Становишься известной, обретаешь славу, но платишь тем, что теряешь моменты интимности наедине с собой, уже никогда не бываешь только в собственном обществе.

- Жизнь вдвоем - это здорово, потому что учит находить компромиссы, принимать решения вместе.

- Нужно быть весьма уверенной в себе и внутренне твердой, чтобы сохранить брак и сделать его успешным.

- Одна моя подруга шутит, что я выбираю партнеров в зависимости от того, звонят ли они своей маме ежедневно. И тут есть доля правды: мы с мамой привязаны друг к другу, и особый шанс вызвать у меня доверие есть у мужчин, привязанных к матерям.

- Брайан де Пальма так мне объяснял роль, которую я играла в его «Черной орхидее»: «Понимаешь, она прекрасная маленькая штучка, завернутая во множество оберток. Ее должно быть интересно разворачивать». Для меня это лучшее определение сексапильности.

- Мне кажется, подлинная сексуальность - это то, что спрятать просто невозможно. А вовсе не то, что вам назойливо демонстрируют!

- Я сутулюсь, у меня сорванный голос… Поэтому к званию секс-символа отношусь крайне скептически. Сегодня сексуальной назовут меня, завтра - другую.

- Не сижу в социальных сетях и считаю себя очень непубличным человеком. Если вы видите мою очередную фотографию, сделанную папарацци, знайте, что меня определенно преследовали, и это был ужасный день.

- Самая большая радость для меня - смотреть на мою дочь. Когда выхожу куда-нибудь с ней, мы делаем разные глупые вещи, и если что-то заставит ее смеяться, я чувствую себя самым счастливым человеком, во мне будто происходит взрыв.

Текст: Виктория Грабовская

