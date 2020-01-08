Роберт Дауни-младший понимает язык животных

8 января в продажу поступил свежий номер журнала «Телескоп», на обложке которого - актер Роберт Дауни-младший.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп» №3:

9 января на все киноэкраны Украины явится доктор Дулиттл в компании диких животных. Роль ученого, познавшего звериный язык, исполняет Роберт Дауни-младший, который в 2019-м последний раз вошел в образ «гения, миллиардера, филантропа и плейбоя» и получил от благодарных зрителей звание актера года. По случаю премьеры «Дулиттла» «ТОП» выяснил, как Роберт относится к животным и какие черты унаследовал от Железного человека.

Нередко звезды делают ставки не на те фильмы, отказываясь от поистине легендарных ролей. «ТОП» создал свою «Аллею Славы» актеров, которых в свое время нехило подвела интуиция.

10 января культовому рокеру и многодетному отцу Роду Стюарту исполняется 75. Артист уже более 20 лет успешно поддерживает огонь в семейном очаге вместе с младшей на 26 лет Пенни Ланкастер. Растит с ней двоих сыновей, но в то же время благополучно общается с пятью старшими наследниками и тремя бывшими. Впрочем, когда-то между Стюартом, его детьми и женщинами кипели шекспировские страсти! К юбилею музыканта «ТОП» разузнал подробности.

Прошлый год для актера Тараса Стадницкого был очень насыщенным: премьера третьего сезона ситкома «Танька і Володька» на телеканале ТЕТ, гастроли с командой «VIP Тернопіль» по всей стране, участие в «Лиге Смеха»… И это только цветочки — новое десятилетие наверняка принесет экранному Володьке много сюрпризов. Во время праздничного уик-энда Тарас нашел время на разговор с «ТОПом» и поделился своей житейской мудростью, а также рассказал, какие у него на самом деле отношения с Татьяной Песик.

В конце прошлого года Ассоциация голливудских критиков назвала Кристен Стюарт лучшей актрисой десятилетия. С момента объявления победителя «жюри» засыпали в Сети возмущенными комментариями. Дескать, за что такая честь именно Стюарт? «ТОП» тоже засомневался в справедливости решения АГК и исследовал достижения Кристен за 10 лет.

Новый год мы снова встретили вместе с волшебной чешской сказкой, которая способна окутать магией даже прожженного скептика-реалиста. На родине «Три орешка…» получили титул лучшей сказки ХХ века, а «Золушка» и «Принц» сразу после премьеры стали всеобщими любимцами и примерами для подражания. По многочисленным просьбам читателей «ТОП» разузнал, как снимали знаменитый киношедевр.

Курьезные случаи, неординарные хобби и новые старые начинания — отечественные суперстар, кажется, уже оставили праздники позади и готовы рваться к новым вершинам и удивлять, удивлять, удивлять… Первые грандиозные планы знаменитых мира сего ищите в рубрике «ТОП-Life».

16 января 1920 года в США ввели запрет на производство, продажу и перевозку спиртных напитков. Борьбу с пьянством узаконили восемнадцатой поправкой к конституции государства. Но, как это часто бывает, благое дело обернулось множеством проблем. «ТОП» решил разобраться в истории вопроса и выяснить, что же пошло не так.

Думаете, в снежную пору физическая активность ограничивается коньками, лыжами и сноубордом? Ха! А вот и нет. Мечтая о настоящей зиме, которая в этом году решила не торопиться, «ТОП» разузнал о малоизвестных широким кругам «холодных» видах спорта.

Увидев в зарослях эту кошку ягуарунди, вы, скорее всего, примите ее за куницу-переростка или детеныша пумы. Уж очень она милая и дружелюбная, несмотря на то что хищник.

В разгар банного сезона наш редакционный коллектив, прихватив с собой разномастные веники, отравился узнавать секреты парного мастерства у профи. Результаты этого похода ищите в новом номере журнала «Телескоп».

По статистике, от 8 до 31% людей во всем мире регулярно скрипят зубами во сне. Врачи называют такое состояние бруксизмом. Если вы скрежещете редко и недолго, причин для беспокойства нет. Но если это явление продолжается месяцами/годами, тут стоит задуматься…

Если труд вгоняет в тоску, а пробуждаясь, вы тяжело вздыхаете от мысли: «Снова на работу…» — это еще не значит, что пора писать заявление об увольнении. Замените негатив на конструктивную стратегию и выдохните. Какие самые частые мысли посещают замученных работой людей? Давайте разбираться.

Зимой у нac пpaздник нa пpaздникe. Пoчти нeпpepывнo... Но старый Новый год хорош тем, что активное веселье уже поутихло и можно спокойно приготовить что-нибудь вкусненькое и просто отдохнуть от суеты. За рецептами и вдохновением поспешите в рубрику «ТОП-Блюдо».

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