Хью Грант не боится экспериментов

Британский исполнитель в последнее время не боится экспериментировать – роль в новом гангстерском фильме Гая Ричи «Джентльмены» тому подтверждение.

Ведь раньше красавец-актер блистал в основном в романтических комедиях. Но теперь все изменилось…

В последние лет десять Хью Грант и вправду сменил амплуа. В «Облачном атласе» режиссеров Вачовски он исполнил сразу несколько ролей – причем всех мерзавцев. В фильмах «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Приключения Паддингтона-2» – противоречивых актеров, в мини-сериале «Чрезвычайно английский скандал», основанном на реальной истории, – и вовсе лидера партии Джереми Торпа, обвиняемого в сговоре с целью убийства своего любовника.

А в «Джентльменах» 59-летнему Хью Гранту досталась роль проныры-журналиста Флетчера, который получает задание расследовать темные делишки Микки Пирсона, создавшего целую марихуановую империю. Добыв компромат, Флетчер пытается продать его одному из соратников Микки за огромные деньги.

Новый фильм Гая Ричи можно назвать возвращением к истокам – его ранним лентам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Ведь два последних его фильма – фэнтезийный «Меч короля Артура» и сказка «Аладдин» – были своего рода экспериментом режиссера, известного как виртуозный мастер гангстерского кино.

А вот для Хью Гранта обновление амплуа было скорее вынужденным, чем намеренным. В молодости он, милый красавец, снимался в основном в романтических мелодрамах, играя робких и застенчивых парней. Но шли годы, Хью не молодел… И ему пришлось подстраиваться под новые обстоятельства и предлагаемые роли. Однако надо признать, актерское мастерство Гранта позволяет ему блистать в любом образе.

Перемены коснулись не только карьеры актера, но и личной жизни. Убежденный холостяк и ловелас, после 50-ти он впервые стал отцом… а сейчас у него уже пятеро отпрысков. Дочь и сын от подруги – актрисы Тинглан Хонг, и трое детей (сын, дочь и третий ребенок, чей пол неизвестен) от шведского телепродюсера Анны Эберштайн, с которой Грант два года назад сочетался законным браком.

– Горжусь тем, что снимался в романтических комедиях. Те фильмы популярны по сей день. Когда возвращаюсь вечером из паба домой и включаю телевизор, обязательно вижу себя на экране, мило беседующего с какой-нибудь хорошенькой девушкой. Это приятно. В то же время с благодарностью принимаю, что этот период в моей карьере, видимо, завершен. Но материал, с которым работаю в последние годы, мне представляется более интересным.

– Было время, когда мыл туалеты в офисе очень крупной компании в Лондоне. И кстати, у меня хорошо получалось. Но я это ненавидел. Однажды по дороге на работу подумал – хоть бы она сгорела к чертям, даже еще день мне не вынести. И что вы думаете? Повернул за угол, и моим глазам открылось невероятное зрелище: здание, куда направлялся, горело! Я не подозревал, что обладаю подобной властью. С тех пор стараюсь этим не пользоваться.

– Я нигде толком не учился актерскому мастерству.

– На съемках у меня часто случались панические атаки. Я принимал все, что мог: травяные настои, таблетки. Разговаривал с психиатрами о методах лечения – о дыхании, йоге, медитации, пробежках. Немного меня успокаивал бег. Так что я избавился от приступов паники, но стал замечать, что мое чувство юмора тоже ухудшается! Я стал терять остроумие! И в конце концов прекратил бегать.

– Каждый мужчина слушает женщину. Если женщина говорит: «Классно выглядишь в этих джинсах», мы надеваем эти джинсы и носим следующие 20 лет.

– Я сохраняю прекрасные дружеские отношения со всеми своими женщинами. А Лиз (Элизабет Харли – экс-подруга актера. – Прим. ред.) – мой лучший друг. Она крестная моей дочки, а я крестный ее сына. И если у меня случается кризис, ее номер первый, который я набираю. Надеюсь, что и моя дружба ей тоже помогает.

– Если всерьез к актерской работе не относиться и не отдавать ей всего себя, то высок шанс в один прекрасный момент выставить себя идиотом.

– Я не молодею. У меня морщины. Их много. И мне предлагают роли иного плана, чем те, что играл в молодости.

– Буду откровенен, размышлял о том, что дети могут пойти по моим стопам. Но, к счастью, увидев своих старших детей в школьных спектаклях, успокоился. Они совершенно лишены актерского таланта, слава Богу.

– Когда мы ожидали дочь Табиту, все были очень удивлены и счастливы. Это самая приятная вещь, которая когда-либо случалась со мной! Здорово иметь детей, внезапно начинаешь любить кого-то больше, чем себя, и самое удивительное, они тоже тебя любят.

– Мне нравится дегустировать вино. Хотя при этом я не люблю изысканные ужины. Меня прямо бесит этот сервис: присаживайтесь, положите салфетку на колени – вся вот эта предупредительность. И ходят вокруг: «Вам воду с газом или без?». Да ни черта меня это не волнует! Не волнует, слышите!!! Мне просто надо, чтобы мне что-то быстро подали!

– У меня нет друзей среди актеров. И вообще, я люблю общаться с самыми необычными и странными в глазах общества персонажами.

– Мне очень повезло. За большинство моих ролей мне не стыдно. Ведь миссия актера – развлекать. Хотя мне следовало принимать и другие предложения. Нужно было развиваться. А вместо этого я 17 раз повторил самого себя.

– С Джулией Робертс после съемок в «Ноттинг Хилле» мы не общаемся. Возможно, я во время съемок слишком много и неудачно шутил о размерах ее рта. Наверное, она меня ненавидит. Джулия была прекрасна, а я мог ляпнуть, что мне трудно с ней целоваться. Но могу признать, что мои любимые партнерши – Сандра Буллок и Сара Джессика Паркер.

– В последнее время стал сентиментальным и часто плачу. Любой человек, который мило со мной обращается, способен вызвать у меня слезы. Окружающие говорят, что я стал гораздо более приятным человеком после появления детей. Мне давно советовали завести какое-то количество детишек. Тогда я не понимал, насколько они способны изменить жизнь к лучшему. Зато теперь всем рекомендую.

Текст: Виктория Грабовская

