Горячие мамочки: как зрелые красавицы соблазняли молодых парней

5 марта 2020 12:11 Александр Кива
Горячие мамочки: как зрелые красавицы соблазняли молодых парней
Кадр из фильма Горячие мамочки

5 марта в украинских кинотеатрах стартовала отвязная французская комедия про зрелых мамочек и молодых юношей — «Горячие мамочки».

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Сесиль (Виржини Ледуайен), Соня (Мари-Жозе Кроз) и Элиз (Аксель Лафон) — три подруги детства. У одной из них есть дом на Лазурном Берегу, который в скором времени будет выставлен на продажу. У женщин есть всего несколько дней на то, чтобы подготовить жилье к торгам и забрать оттуда все личные вещи.

Для этого подружки берут отпуск и отправляются на побережье. Но предстоящие хлопоты оборачиваются интересным неожиданным летним приключением: они встречают трех молодых парней. Молодые люди пытаются обратить на себя внимание трех зрелых, ярких и свободных красавиц и соблазнить их. А те, в свою очередь, готовясь к игре, начинают все больше осознавать свои силы, опыт и смелость. Эти отношения ломают все стереотипы и запреты.

Интересные факты!

Виржини Ледуайен вернулась в комедийные актрисы спустя десять лет после «Зануды» (2008).

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Комедию «Горячие мамочки» сняла французская актриса Аксель Лафон. Для нее это – режиссерский дебют. 

«Горячие мамочки» в украинском прокате с 5 марта!

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