Кьяра Мастроянни: Сейчас мне легко заявлять "Я против пластики!", но лет через 20 могу решить, что время пришло

5 марта 2020 07:00 Александр Кива
Кьяра Мастроянни: Сейчас мне легко заявлять
Актриса Кьяра Мастроянни

Она — дочь Катрин Денев и Марчелло Мастроянни, плод любви икон и секс-символов двух стран — Франции и Италии.

Читайте такжеРомантическая комедия «Одной волшебной ночью» выходит в украинский прокат
Конечно же, Кьяра Мастроянни пошла по стопам родителей, но своей дорогой - стала актрисой артхаусного кино. Французская утонченность и итальянская эмоциональность сплелись в ней причудливо и вместе с тем органично: Ее особенность отмечают все, кому повезло с ней работать.

К армии ценителей таланта и элегантной непосредственности Кьяры Мастроянни примкнул французский кинорежиссер Кристоф Оноре, у которого звезда снялась вместе с Кароль Буке в фильме «Одной волшебной ночью» (в прокате с 5 марта!).

О Марчелло Мастроянни. «Мы обожали друг друга. Когда говорят, что у меня его лицо, – это лучший комплимент. В этот момент мне кажется, что он все еще рядом».

О Катрин Денев. «У мамы мало общего с ее публичным имиджем первой красавицы Франции. Больше всего на свете она любит копаться в саду в резиновых сапогах».

О режиме дня. «Я встаю очень рано. Затем, если идет работа над каким-нибудь фильмом, еду на съемочную площадку, если нет - занимаюсь спортом, другими делами. К вечеру возвращаюсь домой. Если ситуация позволяет, с удовольствием путешествую, хотя в целом я, скорее, домосед. Не люблю вечеринки, выходы в свет. Порой совершенно не замечаю времени, поэтому даже ответить на SMS часто забываю».

О спорте. «Мне нравится пилатес, плавные и спокойные упражнения. Это вам не jogging: бегать я бы точно не стала».

О красоте. « Я против французского маникюра. Я сделала столько глупостей: сама отрезала челку, перекрашивалась в разные цвета - черный, красный, блонд, разве что синей не была. Насчет пластической хирургии - к ней пока не прибегала. Конечно, сейчас мне легко заявлять "Я против пластики!", но лет через 20 могу решить, что время пришло. Люди любят осуждать друг друга, особенно женщины. Но жизнь слишком коротка, чтобы не исполнить свое желание только потому, что ты боишься осуждения окружающих. Вы же никого не убиваете, а просто делаете со своим собственным телом все что хотите. Хотя некоторых врачей стоит посадить за решетку за то, что они испортили кому-то лицо».

Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» Кристофа Оноре вышла в украинский прокат 5 марта.

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