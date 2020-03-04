Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» выходит в украинский прокат

4 марта 2020 18:50 Юлия Крутиева
Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» выходит в украинский прокат
Романтическая комедия «Одной волшебной ночью»
Arthouse Traffic

5 марта в украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Одной волшебной ночью» Кристофа Оноре с Кьярой Мастроянни.

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Главная героиня фильма – Мария – парижанка. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. Пока однажды муж не уличает ее в многочисленных изменах. После ссоры с супругом Мария снимает номер в гостинице прямо напротив своей квартиры, наблюдая в окно за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна волшебная ночь, чтобы разобраться в себе и решить, что делать дальше, но непрошенных советчиков оказывается неожиданно много: супруг, помолодевший на 20 лет, толпа бывших любовников, родственники и даже здравый смысл в лихом образе французского шансонье.

Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» выходит в украинский прокат / Arthouse Traffic
В главной роли – муза Кристофа Оноре, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев – Кьяра Мастроянни, а также звезды французского кино – Кароль Буке и Венсан Лакост. Роль супруга Марии в фильме исполнил бывший муж Кьяры Мастроянни, певец и актер Бенжамен Бьоле.

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Кристоф Оноре – французский режиссер, известный в первую очередь по романтическим комедиям и мелодрамам, снятым с его любимыми актерами – Луи Гаррелем и Кьярой Мастроянни. Среди них – хиты нулевых «Все песни только о любви», «Моя девочка не хочет» и «Прекрасная смоковница».

Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» выходит в украинский прокат / Arthouse Traffic
По словам режиссера, создавая сценарий «Одной волшебной ночью», он вдохновлялся классическими фильмами о браке: «Я часто натыкался на работы Саши Гитри, Ингмара Бергмана, Вуди Аллена, и каждый из них, сам того не зная, и с чувством братства, которое испытывал только я, позволил мне уловить специфический облик этого нового фильма». Картина также наполнена музыкой, как и знаменитые французские мюзиклы Жака Деми, – в саундтреке звучат Скарлатти и Барри Манилоу, а также заглавный хит – Desormais Шарля Азнавура.

Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» выходит в украинский прокат / Arthouse Traffic
Мировая премьера ленты состоялась в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля – Кьяра Мастроянни была признана лучшей актрисой секции. В Украине фильм впервые был показан на ежегодном фестивале «Вечера французского кино».

Романтическая комедия «Одной волшебной ночью» Кристофа Оноре выходит в украинский прокат 5 марта.

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