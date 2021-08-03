Когда выйдет сериал по Властелину колец

3 августа 2021 10:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Когда выйдет сериал по Властелину колец
Amazon назвал дату премьеры сериала по мотивам Властелина колец
pixabay.com

Премьера сериала по мотивам «Властелина кольца» от Amazon Studios намечена на 2 сентября 2022 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Глава кинокомпании Дженнифер Солк подчеркнула, что все причастные к производству сериала очень взволнованы приглашением поклонников-зрителей со всего мира в новое эпическое путешествие по Средиземью.

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Над сериалом работают талантливые продюсеры, актеры, творческие группы, вся команда. Мы много работали в Новой Зеландии, чтобы воплотить в жизнь невыразимое и впечатляющее видение произведения.

Серии будут выходить постепенно, по одной в неделю, на стриминговой платформе Amazon Prime Video, доступной зрителям из более чем 240 стран. 

Напомним,

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