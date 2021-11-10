Незнакомец: триллер стартует в кино с 11 ноября

10 ноября 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Незнакомец: триллер стартует в кино с 11 ноября
Триллер Незнакомец
ParakeeT film

С 11 ноября в кинотеатрах стартует показ триллера "Незнакомец".

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Героини фильма “Незнакомец” (в прокате – “Незнайомець”) – две лучшие подруги, которые запланировали провести выходные за городом. Для этого они отправились в родительский дом одной из девушек, расположенный в лесу возле озера.

Триллер Незнакомец / ParakeeT film

Однако встреча с привлекательным незнакомцем во время лесной прогулки разрушила их планы на уединенный отдых. Молодой человек очаровал обеих красавиц и был опрометчиво приглашен ими в дом. Загадочный гость, составивший компанию подругам, стал проявлять недвусмысленный интерес к обеим девушкам, чем подорвал их доверие к друг-другу.

Триллер Незнакомец / ParakeeT film

Но дальнейшие события заставляют подруг бороться уже не за дружбу или любовь, а за собственные жизни.

Смотрите триллер “Незнакомец” - в кинотеатрах с 11 ноября.

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