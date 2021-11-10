Незнакомец: триллер стартует в кино с 11 ноября
С 11 ноября в кинотеатрах стартует показ триллера "Незнакомец".
Однако встреча с привлекательным незнакомцем во время лесной прогулки разрушила их планы на уединенный отдых. Молодой человек очаровал обеих красавиц и был опрометчиво приглашен ими в дом. Загадочный гость, составивший компанию подругам, стал проявлять недвусмысленный интерес к обеим девушкам, чем подорвал их доверие к друг-другу.
Но дальнейшие события заставляют подруг бороться уже не за дружбу или любовь, а за собственные жизни.
Смотрите триллер “Незнакомец” - в кинотеатрах с 11 ноября.