"Носорог" Олега Сенцова презентует характер-постеры героев фильма

Прокат криминальной драмы Олега Сенцова «Носорог» в украинских кинотеатрах стартует 17 февраля 2022 года.

Накануне проката представляем характер-постеры основного каста фильма: Сергей Филимонов в роли главного персонажа – Носорога, Алина Зевакова в роли его возлюбленной – Марины, Евгений Черников в роли таинственного попутчика, Евгений Григорьев в роли лучшего друга – Плюса и Владислав Дердуга в роли одного из бандитов, с которым конфликтует Носорог.

«Носорог» – это вторая полнометражная работа украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе «Горизонты», украинская – прошлой осенью на Киевской неделе критики. Лента Сенцова была признана лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале, а победу в номинации «Лучший актер» одержал исполнитель главной роли Сергей Филимонов. Ранее он также был признан лучшим актером на Международном кинофестивале в Батуми.

История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Съемки «Носорога» проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии. Украинскую сторону производства представляют продюсер Денис Иванов («Артхаус Трафик») и Олег Сенцов («Край кинем»). Польские сопродюсеры – Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Войчик (Apple Film Production), немецкие – Хайно Деккерт, Тина Бёрнер (Ma.ja.de. Fiction). Международный дистрибьютор ленты – компания WestEnd Films.

Создание фильма поддержано Министерством культуры и информационной политики Украины, Государственным агентством Украины по вопросам кино, фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ EURIMAGES, Польским киноинститутом, немецким кинофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.

В широкий украинский прокат «Носорог» выйдет 17 февраля 2022 года.