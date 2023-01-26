Усі страхи Бо з Хоакіном Феніксом: пройти шлях від початку до кінця

Усі страхи Бо з Хоакіном Феніксом: пройти шлях від початку до кінця

Нова стрічка режисера Арі Астера незабаром з’явиться в українському прокаті. Пропонуємо до вашої уваги локалізований український трейлер фільму, який демонструє усі грані таланту славетного актора Хоакіна Фенікса.

В новому проєкті Арі Астер знову виступив як сценарист, режисер та продюсер, заінтригувавши світову кіноспільноту тим, що майже нічого не розповідає про свою нову стрічку. Але відомо головне - майже на усьому екранному просторі фільму чаклує Хоакін Фенікс - блискавичний лауреат премії «Оскар» та головний «Джокер» світового кіно.

Стрічка УСІ СТРАХИ БО – третя колаборація Астера зі студією А24 після культових фільмів «Спадковість» та «Сонцестояння». Голлівудська компанія, яка стоїть також за цьогорічними «оскарівськими» номінантами КИТ та ВСЕ ЗАВЖДИ І ВОДНОЧАС, цитуючи режисера, лаконічно додає, що концептуально на глядача чекає «кошмарна комедія», а з приводу сюжету намагається залишатись максимально лаконічною:

Бо пройде свій шлях від початку до кінця. А можливо і навпаки – від кінця до початку, де на нього чекає джерело усього. Адже, як відомо, все, чого ви хочете, є з іншого боку страху. Як закінчиться ця дивна подорож? Чи подолає Бо свої страхи, чи наважиться глянути в очі своїм фобіям? Всі відповіді – у фільмі…

Компанію Хоакіну Феніксу на майданчику склали: Натан Лейн, Патті Лупон, Емі Раян, Кайлі Роджерс, Паркер Поузі та інші.

Українську дату релізу фільму УСІ СТРАХИ БО та більше подробиць про загадкову стрічку Арі Астера з Хоакіном Феніксом у головній ролі команда ADASTRA CINEMA повідомить вже найближчим часом.