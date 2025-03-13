Дмитро Комаров вперше прокоментував розлучення з Олександрою Кучеренко

13 березня 2025 16:29 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Дмитро Комаров вперше прокоментував розлучення з Олександрою Кучеренко
Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко
instagram.com/komarovmir

Ведучий проєкту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров підтвердив, що він розлучається зі своєю дружиною Олександрою. Також український журналіст розповів, що на це повпливало і в яких стосунках вони залишаються.

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Декілька днів тому в інформаційному просторі з'явилася новина, що Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко розлучаються. Пара ніяк не коментувала цю інформацію. Чутки ширилися і ведучий проєкту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров на своїх сторінках в соціальних мережах розповів, що трапилося в подружжя, чому вони прийняли таке рішення, та в яких відносинах залишаються.

Багато хто чекав на цей коментар на фоні пліток у ЗМІ. Отже, про особисте. Мовою фактів. Ми з Олександра Кучеренко дійсно прийняли рішення розлучитись. Ми подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаємося мирно та цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду. Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування, у нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер – вони не сімейні, – пояснив Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко / instagram.com/komarovmir

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Щодо причини розлучення пари, Дмитро зазначив, що в сім'ях бувають сварки і непорозуміння, але надважливо вчасно помітити це, зрозуміти і почати працювати над збереженням родини. В їхньому випадку так не сталося.

Що тут важливо сказати ще? Ось давайте дуже чесно і по-людськи. В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення – це дуже погано. І розлучення – це погано. Бережіть свої родини і почуття, – порадив ведучий.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров одружився з «Міс Україна 2016» Олександрою Кучеренко у травні 2019 року. Вінчання відбулося у православному храмі Єрусалима, медовий місяць молодята провели на Мальдівах. Перші чутки про розлучення пари в ЗМІ почали ширитися в кінці 2024 року. 

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