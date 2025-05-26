Назар Задніпровський відверто розповів про те, кого відмовляється грати в кіно та серіалах
Зірка серіалів «Будиночок на щастя» та «Кохання, як воно є» Назар Задніпровський розповів про антиукраїнських персонажів.
Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя», якого побачите 21 травня о 20:00 у свіжому випуску проекту «Вік на Вік» на Новому каналі, Назар Задніпровський каже, що дуже перебірливий до ролей.
Перед президентськими виборами 19-го року я відмовився від одного політичного проекту. Там пропонували ду-у-уже хороші гроші, але мені треба було зіграти пародію на президента України. Я відповів: «Всіх грошей в житті не заробиш, а в мене є принципи», – говорить заслужений та народний артист України. – Також щодо негативних ролей. Якщо мені запропонують зіграти якогось російського гада, я перебиратиму. Наприклад, у фільмі «Конотопська відьма» найкращі ролі – це погані особистості, яких зіграли актори. Та я розумію, що можна увійти в історію і як Мюллер, і як Штірліц. І зі знаком плюс, і зі знаком мінус. Зараз в людей асоціююся з Васею з «Будиночка на щастя», наприклад. Я – точно позитивний герой. Мене люблять діти. Тож, мабуть, навіть за великі гроші все-таки буду відмовлятися від поганих характерних антиукраїнських ролей. Навіть якщо у фільмі мене вб'ють як ворога України, я кілька разів подумаю, чи грати таку роль.
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