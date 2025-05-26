Назар Задніпровський відверто розповів про те, кого відмовляється грати в кіно та серіалах

26 травня 2025 18:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Назар Задніпровський відверто розповів про те, кого відмовляється грати в кіно та серіалах
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів «Будиночок на щастя» та «Кохання, як воно є» Назар Задніпровський розповів про антиукраїнських персонажів.

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Кажуть, що великий страх артистів – бути актором однієї ролі. Ще одна фобія – обрати не ту роль. Тож якщо ви думали, що на етапі кастингу обирає лише команда фільму чи серіалу, то це не так. Актори теж довго думають, чи вписувати той чи інший проект у свою фільмографію. 

Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя», якого побачите 21 травня о 20:00 у свіжому випуску проекту «Вік на Вік» на Новому каналі, Назар Задніпровський каже, що дуже перебірливий до ролей.

Перед президентськими виборами 19-го року я відмовився від одного політичного проекту. Там пропонували ду-у-уже хороші гроші, але мені треба було зіграти пародію на президента України. Я відповів: «Всіх грошей в житті не заробиш, а в мене є принципи», – говорить заслужений та народний артист України. – Також щодо негативних ролей. Якщо мені запропонують зіграти якогось російського гада, я перебиратиму. Наприклад, у фільмі «Конотопська відьма» найкращі ролі – це погані особистості, яких зіграли актори. Та я розумію, що можна увійти в історію і як Мюллер, і як Штірліц. І зі знаком плюс, і зі знаком мінус. Зараз в людей асоціююся з Васею з «Будиночка на щастя», наприклад. Я – точно позитивний герой. Мене люблять діти. Тож, мабуть, навіть за великі гроші все-таки буду відмовлятися від поганих характерних антиукраїнських ролей. Навіть якщо у фільмі мене вб'ють як ворога України, я кілька разів подумаю, чи грати таку роль.

Назар Задніпровський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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