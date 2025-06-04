3 червня у кінотеатрі Multiplex в ТРЦ Respublika Park відбулася прем'єра нової глави зі всесвіту Джона Віка – фільму «БАЛЕРИНА», яка розширює знайомий нам світ таємних асасинів з унікальним кодексом честі.

У цьому спін-оффі поєднується блиск балету та екшен бойовиків, висвітлюючи життя Єви Макарро – талановитої балерини, що стала безжальним асасином.

На прем'єру фільму «БАЛЕРИНА» завітали блогер та інфлюенсери Міла Кузнєцова, Антоніна Носова «Усвідомлена», Катерина Соколова, Катерина Петрова, співак та тіктокер LOGVIN, телеведуча Марина Арістова, гурт Kanva та співачка Povin’, акторка та співачка Поліна Ніколаєнко, головний редактор «Теленеделя» Олександр Ківа, редакторка Аліна Онопа, співачка iSKra, головна редакторка Glory Лала Цукерман, ЗМІ та інші.

Балерина: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму / Пресслужба

Балерина: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму / Пресслужба

Балерина: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму / Пресслужба

Балерина: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму / Пресслужба

Балерина: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму / Пресслужба

Балерина: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму / Пресслужба

Партнерами події виступили Alviva, Voda UA, Viva!, Tochka.net, Ivona.ua.

Про фільм:

В центрі сюжету – Єва (Ана де Армас), старанна учениця балетної школи, а також безжальна вбивця з кримінального угрупування «Руська Рома». Виконуючи завдання від своєї Директорки (Анжеліка Гʼюстон), Єва дізнається таємницю вбивства свого батька та встає на шлях помсти, де перетинається із самим Джоном Віком (Кіану Рівз).

Дивіться у кіно з 4 червня!

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