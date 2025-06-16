МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці

16 червня 2025 13:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Співак МÉLOVIN
Пресслужба

У розпал Місяця гордості MÉLOVIN поділився потужним жестом підтримки ЛГБТ+ спільноти – артист позував з веселковим прапором на 12-му поверсі готелю «Україна», що височіє над самісіньким Майданом Незалежності.

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Цей вчинок став не лише символом особистої позиції MÉLOVINа, який публічно зізнався у своїй бісексуальності ще 2021-го, а й важливим соціальним меседжем: видимість – це сила, а свобода бути собою – базова цінність здорового суспільства.

На думку артиста, такий прояв солідарності – це також частина європейського вибору України. Повага до прав людини, толерантність і рівність – це те, що наближає нас до спільноти демократичних країн. За нами спостерігає весь демократичний світ! Бути вільним – означає дозволити бути вільними й іншим.

Ніхто з нас не змагається із вами. Я не загрожую вашим цінностям. Моя бісексуальність не загрожує тобі. Але і не маю ховатись, бо вмію любити так само як і ви. Почніть із простого: не жартуйте з того, чого не розумієте. Не засуджуйте те, що не відчували. Слухайте – перш ніж кидати камінь. Толерантність – це не слабкість. Це ознака сили, розуму і людяності. І саме такі ми потрібні цій країні – чесні, глибокі, різні, – написав МÉLOVIN під дописом у соціальних мережах.

Співак МÉLOVIN / Пресслужба

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Користувачі соцмереж миттєво підтримали співака, а сам MÉLOVIN вкотре став голосом тих, хто довго був змушений мовчати. І сьогодні з 12-го поверху в центрі Києва – звучить гордо.

Нагадаємо, 

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