Як швонарізувач допомагає уникнути тріщин у бетоні?

Реклама 11 липня 2025 11:55 Редакция
Як швонарізувач допомагає уникнути тріщин у бетоні?
Як швонарізувач допомагає уникнути тріщин у бетоні?
Пресслужба

Поширеною проблемою будівельних об'єктів є тріщини в бетонних покриттях. Вони не лише псують зовнішній вигляд. Їх поява призводить до зниження міцності конструкції.

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З часом це веде до руйнування підлоги, плит або дорожнього полотна. Запобігти таким дефектам можна точною та своєчасною нарізкою деформаційних швів. Для цього використовується швонарізчик. Це професійне обладнання, яке активно застосовують на всіх сучасних будівництвах, пов’язаних із використанням бетону.

Чому в бетоні з’являються тріщини?

Навіть за дотримання всіх норм укладання та витримки матеріалу, бетон піддається усадці. У процесі твердіння він втрачає вологу. Це викликає утворення внутрішньої напруги. Без заздалегідь сформованих компенсаційних швів напруга розподіляється хаотично. Вихід зазвичай відбувається в найбільш уразливих точках. Саме там і з’являються тріщини. На стан бетону також впливають:

  • Різкі коливання температури.
  • Механічні навантаження.
  • Помилки при замішуванні складу.
  • Вібрації від сусідніх робіт.

Повністю уникнути подібних проблем неможливо. Проте можна спрямувати внутрішню напругу в потрібну точку. Наприклад, туди, де проходить штучно створений розріз. Саме для цього і потрібен швонарізувач.

Як працює швонарізувач?

 Швонарізувач — це машина з абразивним або алмазним ріжучим диском. Вона робить рівний поздовжній або поперечний пропил у затверділому, але ще «свіжому» бетоні. Розрахунки глибини та схеми різання виконують заздалегідь. При цьому враховують товщину шару, площу та умови експлуатації поверхні.

Швонарізувач виконує такі задачі:

  • Створює контрольований деформаційний шов. По ньому в подальшому «піде» можлива тріщина.
  • Знижує внутрішню напругу в плиті. Це сприяє рівномірній усадці.
  • Полегшує обслуговування та ремонт бетонної підлоги або дорожнього покриття.
  • Підвищує строк служби монолітної конструкції. Ефект досягається шляхом правильного розподілу напруг.

Попередньо обов’язково виконують розрахунки. Це необхідно для визначення оптимальних параметрів та точок різки.

Як швонарізувач допомагає уникнути тріщин у бетоні? / Пресслужба

Як і коли правильно виконувати нарізку швів?

Час має значення. Занадто раннє різання може пошкодити ще не набравший міцність бетон. А занадто пізнє — не запобігти утворенню тріщин.

Оптимальний час для розрізу

Важливо зробити розріз вчасно. Для цього варто орієнтуватися на такі терміни:

  • Через 6–18 годин після заливки, якщо температура +20 градусів і вище.
  • До 24 годин за більш прохолодної погоди.

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Потрібно орієнтуватися не лише на години. Враховується і міцність бетону. Вона повинна становити щонайменше 10–15% від проєктної.

Відстань між швами

 Зазвичай шви нарізають із кроком 3–5 метрів. Проте точні параметри розраховують інженери з урахуванням таких факторів:

  • Товщина бетонної плити.
  • Вид фінішного покриття.
  • Очікуване навантаження.

Порушення цих норм часто стає причиною передчасних тріщин. Навіть за умови якісного виконання робіт.

Чому не обійтися без швонарізувача?

Використання швонарізувачів виключає необхідність ручної нарізки швів. Це робить процес точнішим і надійнішим. Застосувавши швонарізувач, ви забезпечуєте рівну геометрію пропилу. Також зводиться до мінімуму вібрація, відсутні відколи. Додатково передбачено охолодження диска. Це важливо при великих обсягах робіт. Сучасні моделі, представлені в Budmir, дають можливість регулювати глибину різу. Точність досягає міліметра. Це важливо при роботі на багатошарових бетонних покриттях.

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