DZIDZIO рассказал о длительной зависимости: 30 лет прятался по углам

DZIDZIO за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет вечером 31 декабря в 20:00, рассказал, кто «подсадил» его на курение и почему в 30 лет артист прятался по углам.

Популярный артист Dzidzio , который в новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!» появится в образе Санта Клауса, поделился историей из жизни, за которую ему до сих пор стыдно. Оказалось, артист имел позорную привычку, а в какое-то время даже не мог остановиться, выкуривая сигарету за сигаретой.

«Я курил! Меня научил один мой друг. Я отказался, и расскажу, как. У меня такой характер, что я не могу выкурить одну, две, три, я так – пару подряд, затем пачка ушла... чувствую, что-то мне не хорошо. И я понял, что свое здоровье нельзя менять на тот запах. В один момент я сказал: «Нет, я этого не сделаю!». Оно мне стало мешать, я подумал, что пачка сигарет не будет командовать моей жизнью! В один момент я сказал «нет» и все! До сих пор живу и говорю всем – люди, бросайте курить! Это не здорово и унизительно, в первую очередь, к самому себе», – признался артист в эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина».

К тому же лидер группы «DZIDZIO» Михаил Хома добавил, что несколько лет ему приходилось прятаться, ведь мама не знала о пагубной страсти сына.

«Много лет курил, где-то 2-3! И мама, если честно, этого не знала! Так присадили меня! Ходил в нычку – в 30 лет прятался по углам! Так что стыдно мне и сейчас! Тьфу!», – прокомментировал DZIDZIO за кулисами праздничного шоу «Привіт, 20-ті!»