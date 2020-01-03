Анастасия Волочкова полностью разделась: фото 18+

Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором она… вообще без одежды.

Балерина Анастасия Волочкова вновь шокировала публику. Артистка опубликовала в соцсети традиционное для себя эффектное фото: в шикарном интерьере (на этот раз - каюты яхты), почти без одежды (на этот раз - совсем),

Удивляет разве что только тот факт, что в подписях к снимку танцовщица продолжает обращаться к хейтерам, которых, как она сама же утверждает, в упор не видит и их критику не слушает, пишет МК.

"Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я", - посоветовала звезда поклонникам. Им же она объяснила, почему для новой фотографии не надела даже купальника.

"Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто", - отметила балерина.

Напомним,