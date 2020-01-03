Анастасия Волочкова полностью разделась: фото 18+
Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором она… вообще без одежды.
Балерина Анастасия Волочкова вновь шокировала публику. Артистка опубликовала в соцсети традиционное для себя эффектное фото: в шикарном интерьере (на этот раз - каюты яхты), почти без одежды (на этот раз - совсем),
Удивляет разве что только тот факт, что в подписях к снимку танцовщица продолжает обращаться к хейтерам, которых, как она сама же утверждает, в упор не видит и их критику не слушает, пишет МК.
"Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто", - отметила балерина.
Напомним,
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