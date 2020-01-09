П'ятирічному Микиті, який мужньо бореться з онкологією, необхідна допомога
П'ятирічний Микита Пєтухов намагається вилікувати онкологію уже пів життя.
Хлопчик з 2017 року мужньо бореться з цією хворобою. Спершу лікарі поставили йому страшний діагноз – гепабластома. Пухлина розрослася в печінці хлопчика. Микита стійко переніс операцію з видалення ураженої частини органу, терпляче виконував усі приписи лікарів, і домігся ремісії. Однак, аналізи при цьому показували, що підступна хвороба не відпускає хлопчика до кінця.
Але батьки не здалися і знайшли в Цинциннаті (США) лікаря, який погодився взяти хлопчика. Окрім того, родина отримала 25% знижку на лікування, але навіть після цього рахунок вийшов непідйомним для родини – 488 018 доларів. І це без врахування перельоту, проживання, харчування та інших побутових витрат.
Батьки Микити просять допомогти врятувати життя їхнього маленького сміливця.
Реквізити для допомоги:
МОНОБАНК:
5375 4199 0168 6731 ( Евро)
5375 4188 0333 0414 ( Доллар)
5375 4141 0228 5409 ( Гривна)
ПРИВАТБАНК:
5168 7427 3056 5466
Перченко Владислава (сестра Никиты)
4149 4391 0085 0498
Перченко Елизавета (сестра Никиты)
Контакти:
Перченко Тетяна Іванівна (мама) +380984243283
Пєтухов Олександр Сергійович (тато) +380973585313