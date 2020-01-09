П'ятирічному Микиті, який мужньо бореться з онкологією, необхідна допомога

П'ятирічний Микита Пєтухов намагається вилікувати онкологію уже пів життя.

Хлопчик з 2017 року мужньо бореться з цією хворобою. Спершу лікарі поставили йому страшний діагноз – гепабластома. Пухлина розрослася в печінці хлопчика. Микита стійко переніс операцію з видалення ураженої частини органу, терпляче виконував усі приписи лікарів, і домігся ремісії. Однак, аналізи при цьому показували, що підступна хвороба не відпускає хлопчика до кінця.

З новим обстеженням стало відомо, що рак повернувся метастазами в легені. Після декількох безуспішних курсів хіміотерапії, українські лікарі розвели руками і відправили Микиту додому.

Але батьки не здалися і знайшли в Цинциннаті (США) лікаря, який погодився взяти хлопчика. Окрім того, родина отримала 25% знижку на лікування, але навіть після цього рахунок вийшов непідйомним для родини – 488 018 доларів. І це без врахування перельоту, проживання, харчування та інших побутових витрат.

Батьки Микити просять допомогти врятувати життя їхнього маленького сміливця.

Реквізити для допомоги:

МОНОБАНК:

5375 4199 0168 6731 ( Евро)

5375 4188 0333 0414 ( Доллар)

5375 4141 0228 5409 ( Гривна)

ПРИВАТБАНК:

5168 7427 3056 5466

Перченко Владислава (сестра Никиты)

4149 4391 0085 0498

Перченко Елизавета (сестра Никиты)

Контакти:

Перченко Тетяна Іванівна (мама) +380984243283

Пєтухов Олександр Сергійович (тато) +380973585313