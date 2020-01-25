Александр Педан чуть не профестивалил учебу

25 января 2020 12:30 Александр Кива
Александр Педан чуть не профестивалил учебу
Ведущий Александр Педан
пресс-служба

Ко Дню Татьяны, который считается негласным днем студентов, ведущий Нового канала рассказал, как сдавал сессию в институте.

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Это сейчас Александр Педан – успешный ведущий, а когда-то он даже представить не мог, что его ждет карьера на телевидении. И думал посвятить свою жизнь цифрам, а не сцене.

– К сожалению, как и многие, я выбирал учебное заведение не по зову сердца, – признается ведущий «Экзов». – А чтобы было недорого учиться и ездить недалеко от дома. Поэтому получил диплом менеджера-экономиста. 

Несмотря на всю серьезность выбранного факультета, от сессии до сессии жилось Педану весело. Гранит науки он не грыз, а «покусывал».

– Практически все студенческие годы я играл в КВН, – рассказывает ведущий Нового канала. – Причем за три команды одновременно. Одна была для пиара, вторая – для факультета, третья – для души. В некоторые месяцы три из четырех недель я «фестивалил». Поэтому с некоторыми педагогами знакомился прямо на сессии. Однажды я пришел сдавать зачет к преподавателю, у которого не был ни на одной паре. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «А вы кто»? В деканате преподаватели начали гудеть: «Кто, кто – это Педан! Вы что, телевизор не смотрите»? В итоге показал я ему свои конспекты, сдал несколько тем и получил зачет.

Диплом так и не пригодился Александру Педану, ведь по профессии он не работает. Но именно студенческая жизнь дала ведущему толчок на сцену, а с ним и путь на ТВ.

Напомним,

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