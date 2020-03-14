Радіо NRJ та гурт The Hardkiss запускає масштабний екологічний проект “Green Point”

PR 14 марта 2020 12:30 Александр Кива
Радіо NRJ та гурт The Hardkiss запускає масштабний екологічний проект “Green Point”
Радіо NRJ та гурт The Hardkiss запускає масштабний екологічний проект “Green Point”

Юлія Саніна дасть прості поради про те, як уже зараз почати піклуватися про природу.

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16 березня в ефірі радіо NRJ стартує екологічна програма “Green Point”. Її мета – нагадати українцям як насправді легко піклуватися про довкілля. Ведучою та амбасадором проекту стане Юлія Саніна, фронтвумен гурту The Hardkiss.

  • 20-ті роки мають стати десятиліттям боротьби за чисту планету. І ми разом із радіо NRJ хочемо нагадати, що вибір сортувати чи ні, купувати чергову пару кросівок чи ставитися до споживання свідомо більше не стоїть. Часу на роздуми немає, нам необхідно обєднатися у головній боротьбі людства – боротьбі за чистоту нашої планети. Ми разом із радіо NRJ підготували для вас прості поради, які допоможуть щодня робити маленькі кроки до екологічного життя. Бо саме з маленьких кроків і складаються важливі екологічні зміни, - розповідає Юлія Саніна.

Програма виходитиме в ефір за підтримки Всесвітнього фонду природи WWF Україна. Цікаво, що на початку року природоохоронна організація розпочала підготовку до запуску Програми ВІЛЬНІ РІЧКИ. LET IT FLOW!. А вже наприкінці лютого у Програми з’явився власний Амбасадор – гурт The HARDKISS. Програма розрахована на декілька років й передбачає реалізацію низки проктів задля  збереження та покращення екосистем річок України.

Green Point звучить в ефірі у будні о 11:30 та 16:30.

Час об’єднатися навколо справді важливої мети – чистого довкілля та любові до головного нашого дому, планети Земля.

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