Что посмотреть на карантине: подборка лучших детективов от ведущего Вещдока

Скоротать время на карантине поможет хорошее кино.

Ведущий детективного цикла «Вещдок» на «Интере» Артем Позняк рекомендует не обходить вниманием детективы. Ведь захватывающий сюжет и интрига, характерные для этого жанра, – лучший способ переключиться и отвлечься от плохих новостей. Телеведущий поделился своей подборкой любимых фильмов и сериалов.

1. «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Психологический триллер Мартина Скорсезе по роману «Закрытый остров» Денниса Лехейна. Это четвертая совместная работа известного режиссера с оскароносным актером. В центре сюжета – два американских судебных пристава, отправившихся на остров в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. Но из-за обрушившегося урагана главные герои сами оказываются запертыми в этой клинике…

2. «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом и Крисом Эвансом. Это история расследования убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Мужчину находят мертвым в собственном доме после празднования его 85-летия. Все выглядит как самоубийство. Однако через день частный детектив Бенуа Блан получает анонимное письмо с просьбой заняться расследованием убийства Тромби. Под подозрение попадают все члены семейства.

3. Сериал «Большая маленькая ложь» отличается действительно звездным составом: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Зои Кравиц и даже Мэрил Стрип, появляющаяся во втором сезоне. К слову, Риз Уизерспун и Николь Кидман также выступили продюсерами картины. А во время работы актрисы настолько сдружились, что после съемок Уизерспун даже купила себе дом по соседству с Кидман. Сериал рассказывает о нескольких месяцах, предшествующих загадочному убийству на благотворительном школьном балу. Авторы держат интригу до конца. До последней серии первого сезона зрителям не известно не только имя преступника, но и кого именно убили.

4. «Прежде, чем я усну». Это детективный триллер о женщине, потерявшей память: последние двадцать лет каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь. Здесь тоже в главной роли Николь Кидман, а ее партнером выступил Колин Ферт. Кстати, именно Кидман настояла, чтобы на главную мужскую роль пригласили Ферта. До этого актеры уже снимались вместе в драме «Возмездие».

5. Сериал «Мыслить как преступник» рассказывает о работе спецподразделения ФБР, специализирующегося на поведенческом анализе действий преступников. Сериал стал настолько популярным, что вскоре по его мотивам создали одноименную компьютерную игру.

6. Сериал «Настоящий детектив». Многосерийная криминальная драма рассказывает о двух детективах, которые занимаются расследованием загадочного убийства. Но поиски преступника растягиваются на долгих 17 лет. В главных ролях – Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Кстати, продюсеры так хотели заполучить в свой фильм МакКонахи, что даже предложили актеру самому выбрать себе роль. Уже вышли второй и третий сезоны, в которых полицейских сыграли Колин Фаррелл и Махершала Али.

7. Сериал «Следствие по телу». Главная героиня – выдающийся нейрохирург Меган Хант, которой после автомобильной аварии приходится распрощаться с работой врача. И она решает свои познания в медицине использовать для раскрытия преступлений. Любопытно, что исполнительница главной роли Дана Дилейни, как и ее героиня, пережила автомобильную аварию. Но для актрисы все обошлось сломанными пальцами.

«Я люблю не только смотреть, но и читать детективы, – говорит Артем Позняк. – Моя самая любимая книга – «Убийство в Восточном экспрессе» непревзойденной Агаты Кристи. Конечно, не стоит забывать и об эталоне детективного жанра – рассказах Артура Конан Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе. Не зря же у его рассказов так много экранизаций! Из современных детективных произведений могу порекомендовать книги «Моя последняя ложь» Райли Сейгера, «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса и «Тряпичная кукла» Дэниела Коула. И, конечно же, карантинное время отлично можно скоротать за просмотром выпусков детективного цикла «Вещдок» и проекта «Вещдок. Особый случай» на «Интере». Смотрите и разгадывайте запутанные криминальные дела прошлого вместе со мной!»

Новые и самые интересные выпуски детективного цикла «Вещдок» смотрите со вторника по пятницу в 14:45 и 15:40 на телеканале «Интер». А серии проекта «Вещдок. Особый случай» – с понедельника по четверг в 21:00 и со вторника по пятницу в 16:35.