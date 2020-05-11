Від пацанки до панянки-4: участниц готовили к полуфиналу – сделали эпиляцию и накололи губы
11 мая 2020 14:15
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
пресс-служба
Новый канал превратил участниц реалити «Від пацанки до панянки» в леди.
Школе леди сделали упор на внутренние преображения. Но ближе к финалу к внутренним добавились и внешние изменения.Зато результат, так сказать, на лицо.Женю #Батюшку Мазур отправили еще и на эпиляцию. Каким окажется результат посещения салона красоты, и все ли девушки оценят преображение – смотрите в понедельник, 11 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Нас привезли в салон красоты, – рассказывает Катюша Большакова. – Пока Алехиной и Мазур делали стрижку, я, Чигринец и #Мивина спустились вниз. Смотрю, стоит медицинское кресло: рожать, что ли, нас отправили. Оказалось, там принимает косметолог, и нам будут делать инъекции красоты в губы. Первой пошла я. Косметолог обещала сделать местную анестезию, чтобы не было больно. Но что-то она не помогла. Самое ужасное, на мне два раза ломалась игла. Это знак: колоть ничего не надо. Было очень больно.
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020) / пресс-служба
Посмотрела на Катюшу: Господи, так это же Лобода номер два, – смеется Юля #Бандитка Чигринец. – Бегом запрыгнула на кресло. Вообще не было страшно. У меня до этого знаете, сколько пирсингов было? Так что эти уколы красоты показались укусом комарика.
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020) / пресс-служба
Напомним,