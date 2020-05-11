Від пацанки до панянки-4: участниц готовили к полуфиналу – сделали эпиляцию и накололи губы

11 мая 2020 14:15 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участниц готовили к полуфиналу – сделали эпиляцию и накололи губы
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
пресс-служба

Новый канал превратил участниц реалити «Від пацанки до панянки» в леди.

Читайте такжеХолостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020
До проекта эти девушки практически никогда не появлялись на публике в платьях, на каблуках, с маникюром и укладкой. Да и на самом проекте они редко так одевались. Ведь в этом сезоне в Школе леди сделали упор на внутренние преображения. Но ближе к финалу к внутренним добавились и внешние изменения.

Нас привезли в салон красоты, – рассказывает Катюша Большакова. – Пока Алехиной и Мазур делали стрижку, я, Чигринец и #Мивина спустились вниз. Смотрю, стоит медицинское кресло: рожать, что ли, нас отправили. Оказалось, там принимает косметолог, и нам будут делать инъекции красоты в губы. Первой пошла я. Косметолог обещала сделать местную анестезию, чтобы не было больно. Но что-то она не помогла. Самое ужасное, на мне два раза ломалась игла. Это знак: колоть ничего не надо. Было очень больно.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020) / пресс-служба
Зато результат, так сказать, на лицо.

Посмотрела на Катюшу: Господи, так это же Лобода номер два, – смеется Юля #Бандитка Чигринец. – Бегом запрыгнула на кресло. Вообще не было страшно. У меня до этого знаете, сколько пирсингов было? Так что эти уколы красоты показались укусом комарика.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020) / пресс-служба
Женю #Батюшку Мазур отправили еще и на эпиляцию. Каким окажется результат посещения салона красоты, и все ли девушки оценят преображение – смотрите в понедельник, 11 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал личная жизнь новости телешоу Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Супермама: канал СТБ будет показывать сразу два выпуска подряд
Анонсы на ТВ

Супермама: канал СТБ будет показывать сразу два выпуска подряд
Предстанет перед судом: 85-летнюю актрису Брижит Бардо обвиняют в расизме
Новости

Предстанет перед судом: 85-летнюю актрису Брижит Бардо обвиняют в расизме
Провокация снова в деле: Alyona Alyona взбудоражила Сеть купальником из капусты
Новости

Провокация снова в деле: Alyona Alyona взбудоражила Сеть купальником из капусты
Какую-то пургу на меня гнала: Оля Полякова рассказала о громком конфликте со Светланой Лободой
Новости

Какую-то пургу на меня гнала: Оля Полякова рассказала о громком конфликте со Светланой Лободой

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Почему ребенку нужна вода и витамины?

Почему ребенку нужна вода и витамины?

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK