Дмитрий Ступка рассказал, как относится к откровенным снимкам супруги

20 мая 2020 19:30 Александр Кива
Дмитрий Ступка рассказал, как относится к откровенным снимкам супруги
Дмитрий Ступка и Полина Логунова
пресс-служба

В выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ звездная парочка – Дмитрий Ступка и Полина Логунова – прошли проверку на знание друг друга.

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Была ли между ними любовь с первого взгляда, как супруг относится к откровенным фото Полины и кто в их семье главный?

Селебрити ответили на ряд вопросов друг о друге. Пять самых интересных из них – в материале.

Была ли у вас любовь с первого взгляда?

Полина: Страсть была точно, а любовь пришла потом.

Дима: У меня были отношения в то время, я даже такого подумать не мог, что передо мной стояла моя будущая жена.

У вас есть дочь Богдана, планируете ли вы еще деток?

Полина: В ближайшее время нет.

Дима: Посмотрим, как Бог даст, не знаю. Пока одного ребенка с головой хватает (улыбается).

Изменилось ли ваше отношение к обнаженным снимкам супруги после рождения дочери?

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Дима: Если она очень хочет делать фотографии, то может их делать в белье. Обнаженной полностью мы договорились, что этого уже не будет.

Полина: Я снимаюсь в белье, и это прекрасно. Он, конечно, не то, чтобы рад, что многие имеют возможность лицезреть эту красоту, но я думаю, где-то гордится даже.

Проверяет ли Полина ваш телефон?

Дима: Нет, у нас такого нет.

Полина: Нет, у него пароль (улыбается).

Кто главный в семье?

Полина: Бодя.

Дима: Точно! Богдана - главная в семье.

Смотрите полную версию ответов звездной парочки в выпуске «Неймовірна правда про зірок», а также не пропустите свежие выпуски – по субботам, в 9:30 на СТБ!

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