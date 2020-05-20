Дмитрий Ступка рассказал, как относится к откровенным снимкам супруги
В выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ звездная парочка – Дмитрий Ступка и Полина Логунова – прошли проверку на знание друг друга.
Селебрити ответили на ряд вопросов друг о друге. Пять самых интересных из них – в материале.
Была ли у вас любовь с первого взгляда?
Полина: Страсть была точно, а любовь пришла потом.
Дима: У меня были отношения в то время, я даже такого подумать не мог, что передо мной стояла моя будущая жена.
У вас есть дочь Богдана, планируете ли вы еще деток?
Полина: В ближайшее время нет.
Дима: Посмотрим, как Бог даст, не знаю. Пока одного ребенка с головой хватает (улыбается).
Изменилось ли ваше отношение к обнаженным снимкам супруги после рождения дочери?
Полина: Я снимаюсь в белье, и это прекрасно. Он, конечно, не то, чтобы рад, что многие имеют возможность лицезреть эту красоту, но я думаю, где-то гордится даже.
Проверяет ли Полина ваш телефон?
Дима: Нет, у нас такого нет.
Полина: Нет, у него пароль (улыбается).
Кто главный в семье?
Полина: Бодя.
Дима: Точно! Богдана - главная в семье.
Смотрите полную версию ответов звездной парочки в выпуске «Неймовірна правда про зірок», а также не пропустите свежие выпуски – по субботам, в 9:30 на СТБ!