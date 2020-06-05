Ведущая Нового канала – о работе журналистом: Мама гордилась, что я на ТВ

5 июня 2020 20:00 Александр Кива
Ведущая Нового канала – о работе журналистом: Мама гордилась, что я на ТВ
Мама гордилась, что я на ТВ: ведущая Нового канала – о работе журналистом

Ведущая тревел-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько обожает свою профессию. Ко Дню журналиста она поделилась воспоминаниями о первой работе на телевидении и учебе на журфаке

Читайте такжеАкварели: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 03.06.2020)
Оказалось, что в первое время девушка работала на ТВ бесплатно.

– Я училась на факультете журналистики, начала работать на втором курсе университета – вспоминает Оля. – Точнее, пошла на практику на львовское региональное телевидение и бесплатно делала сюжеты. Журналистика была моей мечтой, поэтому в то время мне было все равно, что не платят. Главное – я делаю то, от чего кайфую. Мне повезло, потому что я напросилась на практику в молодежно-развлекательную программу, и тематика была мне в кайф.

По словам Оли, ей очень нравилась работа на ТВ. Для программы она снимала сюжеты о своих друзьях: музыкантах, поэтах, спортсменах.

Читайте такжеАктер Алексей Комаровский: Я всегда ценил комфорт больше, чем красоту
– Но самое любимое дело – писать стендапы и быть в кадре, – говорит Манько. – А мама так гордилась, когда видела меня по телевизору (смеется). Это был классный опыт, тогда я поняла, что журналистика – это абсолютно мое, и без телевидения жить не могу. Выбрала эту профессию, потому что я – непоседа и, когда думала, что на какой-то работе мне нужно будет целый день сидеть в офисе, аж передергивало. Профессия журналиста стала выходом и отдушиной. Ты постоянно в движении: съемки, офис, командировки. Каждый день не похож на предыдущий, куча новых знакомств. Идеально!

Облако тегов

Новый Канал День журналиста Ольга Манько У кого більше Оля Манько

Материалы по теме

Это сигнал вылетать из засады: Ведущая Аферистов в сетях рассказала о кодовом слове при опасности
Новости

Это сигнал вылетать из засады: Ведущая Аферистов в сетях рассказала о кодовом слове при опасности
ТОП-5 фильмов от звезды сериала Танька и Володька Тараса Стадницкого
Киноперсона

ТОП-5 фильмов от звезды сериала Танька и Володька Тараса СтадницкогоЭксклюзив
Від пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь Насти #Мивины Иваненко после проекта
Новости

Від пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь Насти #Мивины Иваненко после проекта
Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме
Новости

Тайный агент: журналист Нового канала провела расследование на украинской свиноферме

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK