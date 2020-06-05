Ведущая Нового канала – о работе журналистом: Мама гордилась, что я на ТВ
Ведущая тревел-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько обожает свою профессию. Ко Дню журналиста она поделилась воспоминаниями о первой работе на телевидении и учебе на журфаке
– Я училась на факультете журналистики, начала работать на втором курсе университета – вспоминает Оля. – Точнее, пошла на практику на львовское региональное телевидение и бесплатно делала сюжеты. Журналистика была моей мечтой, поэтому в то время мне было все равно, что не платят. Главное – я делаю то, от чего кайфую. Мне повезло, потому что я напросилась на практику в молодежно-развлекательную программу, и тематика была мне в кайф.
По словам Оли, ей очень нравилась работа на ТВ. Для программы она снимала сюжеты о своих друзьях: музыкантах, поэтах, спортсменах.