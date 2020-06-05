Ведущая Нового канала – о работе журналистом: Мама гордилась, что я на ТВ

Ведущая тревел-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько обожает свою профессию. Ко Дню журналиста она поделилась воспоминаниями о первой работе на телевидении и учебе на журфаке

Оказалось, что в первое время девушка работала на ТВ бесплатно.

– Я училась на факультете журналистики, начала работать на втором курсе университета – вспоминает Оля. – Точнее, пошла на практику на львовское региональное телевидение и бесплатно делала сюжеты. Журналистика была моей мечтой, поэтому в то время мне было все равно, что не платят. Главное – я делаю то, от чего кайфую. Мне повезло, потому что я напросилась на практику в молодежно-развлекательную программу, и тематика была мне в кайф.

По словам Оли, ей очень нравилась работа на ТВ. Для программы она снимала сюжеты о своих друзьях: музыкантах, поэтах, спортсменах.

– Но самое любимое дело – писать стендапы и быть в кадре, – говорит Манько. – А мама так гордилась, когда видела меня по телевизору (смеется). Это был классный опыт, тогда я поняла, что журналистика – это абсолютно мое, и без телевидения жить не могу. Выбрала эту профессию, потому что я – непоседа и, когда думала, что на какой-то работе мне нужно будет целый день сидеть в офисе, аж передергивало. Профессия журналиста стала выходом и отдушиной. Ты постоянно в движении: съемки, офис, командировки. Каждый день не похож на предыдущий, куча новых знакомств. Идеально!