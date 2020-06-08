Тайный агент: лучший санаторий Трускавца шокировал журналиста во время проверки
Журналистка проекта Нового канала Тайный агент 4 сезон проверила один из лучших санаториев Трускавца.
– Советую всю информацию, которая есть на сайте, проверить до поездки, – говорит журналистка. – Попросите фото номера, куда вас заселят. Расспросите подробно о питании и лечении.
Анастасия рассказывает, что для расследования она выбрала один из лучших санаториев города. И там ее ждал неприятный сюрприз.
– На постели было много волос, а на полотенце прыгала блоха, – рассказывает девушка. – Вся сантехника в ванной – ржавая, а на потолке и стенах – грибок. Ночевать в таком номере я не хотела. Поэтому попросила администратора, чтобы мне дали другой. Второй номер соответствовал фото, расположенному у них на сайте. Там была чистая постель, новенькие душевая кабина и сантехника. Если вас не устраивают условия проживания, обязательно скажите об этом администратору. Вы имеете право, чтобы вам заменили номер.
– Старые и ржавые ванны, – рассказывает Анастасия. – Только представьте, одна работница должна дезинфицировать девять ванн. Из-за высокого потока отдыхающих она не успевает это качественно сделать. Хуже всего, что это никто не контролирует. Оборудование не обрабатывается по всем правилам и нормам. Поэтому вы можете не подлечиться, а вернуться домой с новыми заболеваниями!
Смотрите сегодня в 19:00 «Тайный агент» на Новом канале.
Напомним,