Тайный агент: лучший санаторий Трускавца шокировал журналиста во время проверки

Журналистка проекта Нового канала Тайный агент 4 сезон проверила один из лучших санаториев Трускавца.

На сайтах санаториев посетителям обещают качественное лечение и отдых. А еще администрация публикует яркие фото с комфортабельными номерами. Соответствуют ли эти «картинки» действительности? Журналистка проекта Тайный агент 4 сезон (Новый канал) Анастасия Квитка проверила оздоровительный санаторий в Трускавце.

– Советую всю информацию, которая есть на сайте, проверить до поездки, – говорит журналистка. – Попросите фото номера, куда вас заселят. Расспросите подробно о питании и лечении.

Анастасия рассказывает, что для расследования она выбрала один из лучших санаториев города. И там ее ждал неприятный сюрприз.

– На постели было много волос, а на полотенце прыгала блоха, – рассказывает девушка. – Вся сантехника в ванной – ржавая, а на потолке и стенах – грибок. Ночевать в таком номере я не хотела. Поэтому попросила администратора, чтобы мне дали другой. Второй номер соответствовал фото, расположенному у них на сайте. Там была чистая постель, новенькие душевая кабина и сантехника. Если вас не устраивают условия проживания, обязательно скажите об этом администратору. Вы имеете право, чтобы вам заменили номер.

А еще журналистка прошла несколько процедур, чтобы проверить состояние медицинского оборудования.

– Старые и ржавые ванны, – рассказывает Анастасия. – Только представьте, одна работница должна дезинфицировать девять ванн. Из-за высокого потока отдыхающих она не успевает это качественно сделать. Хуже всего, что это никто не контролирует. Оборудование не обрабатывается по всем правилам и нормам. Поэтому вы можете не подлечиться, а вернуться домой с новыми заболеваниями!

Смотрите сегодня в 19:00 «Тайный агент» на Новом канале.

Напомним,