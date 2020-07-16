Телеведущий Олекса Кибкало снял видео про отдых настоящих мужчин

Ведущий телеканала «Киев» Олекса Кибкало считает, что лучший способ хорошо провести отпуск – это рыбалка.

Он даже снял небольшой видеоролик о том, как прекрасно проснуться в половине четвертого утра и отправиться на лодке в плавни верховья Киевского моря.

О рыбалке Олекса может говорить долго. Вот только обычный не подготовленный человек без переводчика вряд ли поймет такую фразу: «Когда три года назад я только начинал ловить твичингом (рывковая проводка длинных воблеров), нашел пролив, где наткнулся на суперактивную рыбу - так называемый пулеметный клев. Вес рыб был от 1,1 до 2,5 кг».

Интересно, что для телеведущего рыбалка – это скорее спортивный интерес. Потому, что почти весь улов он … отпускает. «Мой принцип: большая трофейная рыба должна быть обязательно отпущена назад в воду. Да и вообще по большей части отпускаю. А трофеи, пойманные на квок, не фотографирую, не взвешиваю, иногда даже не поднимаю в лодку», - говорит он.

Олекса предпочитает ловить хищные виды рыб. Самая крупная щука, которую он поймал, весила 5 кг, судак – 2,5 кг, сом, пойманный на джиг, - 5 кг. Самый большой улов – 12 щук за три часа. «Наибольший трофей, который удалось подвести к лодке, - огромная щука с глубины 7 метров в Днепре в 13:20 в июльскую жару. Она клюнула на тонкую судаковую снасть. Мотнула головой и разогнула крючки в тот момент, когда я попытался накинуть на ее голову подсак. Ушла. Вес не известен», - делится воспоминаниями Кибкало.

Свои «рыбные» места телеведущий канала «Киев» держит в секрете. Но может, кто-то узнает местность на видео: