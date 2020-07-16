Телеведущий Олекса Кибкало снял видео про отдых настоящих мужчин
Ведущий телеканала «Киев» Олекса Кибкало считает, что лучший способ хорошо провести отпуск – это рыбалка.
О рыбалке Олекса может говорить долго. Вот только обычный не подготовленный человек без переводчика вряд ли поймет такую фразу: «Когда три года назад я только начинал ловить твичингом (рывковая проводка длинных воблеров), нашел пролив, где наткнулся на суперактивную рыбу - так называемый пулеметный клев. Вес рыб был от 1,1 до 2,5 кг».
Интересно, что для телеведущего рыбалка – это скорее спортивный интерес. Потому, что почти весь улов он … отпускает. «Мой принцип: большая трофейная рыба должна быть обязательно отпущена назад в воду. Да и вообще по большей части отпускаю. А трофеи, пойманные на квок, не фотографирую, не взвешиваю, иногда даже не поднимаю в лодку», - говорит он.
Свои «рыбные» места телеведущий канала «Киев» держит в секрете. Но может, кто-то узнает местность на видео: