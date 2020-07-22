Виталий Тыльный избавился от 30 килограммов – похудел на спор: впечатляющие фото
Актер Виталий Тыльный за полгода достиг долгожданных результатов на весах
– Мое похудение на 80% зависело от питания и на 10% – от тренировок, – говорит Виталий. – Я соблюдал диету и следил за тем, что ел.
Парень признается, что последние три месяца для него были самыми тяжелыми.
– Это был ад, – говорит Виталий. – По две тренировки в день, четыре часа в зале, недоедание, нервы, срывы, застой в килограммах, опять нервы, ненависть к тренеру и к себе (улыбается). К счастью, этот период закончился неделю назад, когда цифры стали ниже 83 кг.
– Поддержка – большая сила, – рассказывает Виталий. – Спасибо всем, кто писал добрые слова.
Сегодня Виталий Тыльный дает совет всем тем, кто хочет достичь результата в похудении.
– Поднимите пятую точку с дивана, – говорит актер. – Чтобы результат не заставил себя ждать – выкладывайтесь на 200% с профессионалом. Все делайте изо всех сил. И это касается не только спорта. Я делал так и буду делать. Сейчас – минус 30 килограммов, но не останавливаюсь! Если мотивировал хотя бы одного – шесть месяцев работы прошли не зря!