Семья года-2020: в Киеве стартовал масштабный проект лучших семей Украины

В столице начался прием заявок на участие в социальном проекте Семья года-2020.

Об этом организаторы сообщили на своей официальной странице в Facebook.

Церемония награждения пройдет в Киеве в формате телесъёмки 21 октября при поддержке КГГА и Службы по делам детей и семьи. Знаковые награды участникам проекту будут вручать известные артисты украинского шоу-бизнеса, актеры и общественные деятели.

Как отмечают организаторы, целью мероприятия является определение и награждение активных украинских семей, которые не ограничили свою жизнь только семьей, но и активно участвуют в культурной и общественной жизни страны, вдохновляя и мотивируя своим примером других. Заявки принимаются до 15 сентября 2020 года.