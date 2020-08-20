Семья года-2020: в Киеве стартовал масштабный проект лучших семей Украины

20 августа 2020 09:50 Александр Кива
Семья года-2020: в Киеве стартовал масштабный проект лучших семей Украины
Семья года-2020: в Киеве стартовал масштабный проект лучших семей Украины
пресс-служба

В столице начался прием заявок на участие в социальном проекте Семья года-2020.

Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов: как за многие годы работы на канале 1+1 изменились звездные супруги
Об этом организаторы сообщили на своей официальной странице в Facebook.  

Церемония награждения пройдет в Киеве в формате телесъёмки 21 октября при поддержке КГГА и Службы по делам детей и семьи. Знаковые награды участникам проекту будут вручать известные артисты украинского шоу-бизнеса, актеры и общественные деятели.  

Как отмечают организаторы, целью мероприятия является определение и награждение активных украинских семей, которые не ограничили свою жизнь только семьей, но и активно участвуют в культурной и общественной жизни страны, вдохновляя и мотивируя своим примером других.   Заявки принимаются до 15 сентября 2020 года.

Читайте такжеКанал 1+1 покажет сериал Папа Дэн
Принять участие может любая украинская семья. Для участия необходимо отправить письмо с рассказом о вашей семье, двумя-тремя семейными фото на официальную электронную почту rodynaroku@gmail.com или заполнив форму для регистрации.

 

Облако тегов

мероприятия Киев Семья года-2020 проект

Материалы по теме

Самые точные прогнозы погоды – только на телеканале Киев
Анонсы на ТВ

Самые точные прогнозы погоды – только на телеканале Киев
Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк отреагировал на смертельное ДТП под Киевом
Новости

Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк отреагировал на смертельное ДТП под Киевом
Космический Atlas Weekend на М1 в формате 3D
Анонсы на ТВ

Космический Atlas Weekend на М1 в формате 3D
Мир драконов: каких мифических чудовищ можно увидеть этим летом в фэнтези-парке на ВДНГ
Афиша мероприятий

Мир драконов: каких мифических чудовищ можно увидеть этим летом в фэнтези-парке на ВДНГ

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK