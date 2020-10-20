Известная модель Ирина Кобзева снялась для обложки Joy

Известная модель Ирина Кобзева рассказала, как ей удается совмещать карьеру и личную жизнь?

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Ирина призналась журналу Joy, как ей удается совмещать личную жизнь и быть бизнес-леди, как воспользоваться вторым шансом и, невзирая на стереотипы, быть счастливой.

О страсти к моделингу

Мне кажется, это было определено судьбой, ведь Бог наградил меня ростом 180 см. Остаться незамеченной шансов не было. Когда еще была школьницей, меня часто останавливали в метро или на улице модельные скауты. Посоветовавшись с родителями, я решила пойти в дом моделей «Крещатик», затем попала в модельное агентство L-models, где и начала свой путь. Дальше были поездки в Москву, Милан, Париж.

О перерыве в карьере и материнстве

Все произошло достаточно спонтанно. Моя беременность выпала на самый пик карьеры. Как сейчас помню: в одной руке тест на беременность, а в другой – телефонная трубка и мой агент на проводе с предложением контракта из Японии на сумму с несколькими нулями. Но я сразу приняла решение в пользу материнства. И взяла тайм-аут в карьере. Хотя, конечно, было обидно терять множество контрактов.

О стереотипах

Трудно избавиться от стереотипов. Например, многие и сейчас считают, что если ты до 30 лет не вышла замуж, с тобой что-то не так. Если ты блондинка с ростом 180 см, значит, ты априори не можешь быть умной. Часто прихожу на встречи и вижу такое сильное удивление на лицах людей, особенно мужчин. Однажды после заключения сделки меня спросили: «Ирина, вы красивая и умная, в чем подвох? Что с вами не так? Вы, наверное, стерва? :)» Честно сказать, мне нравится такая реакция людей. Это меня где-то даже забавляет. А еще многие не верят в то, что я мама двоих детей. Но я обожаю ломать стереотипы. И своим примером хочу доказать, что женщина может быть и умной, и красивой, и хорошей матерью, и успешной бизнес-леди.

О съемках в кино

Много лет назад мне довелось сняться в эпизодической роли в фильме у Андрея Кончаловского. Это был потрясающий опыт. Но я больше уделяла времени моделингу, поэтому на кино банально не хватало времени.

Год назад совершенно случайно мне поступило предложение сняться в интересном фильме. Прошла пробы, и меня утвердили на роль. Я понимала, что у меня нет специального образования, но не могу подвести людей. Поэтому мне нашли педагогов из театрального вуза, с которыми я усердно занимаюсь уже второй месяц практически каждый день. И в октябре начнутся съемки.