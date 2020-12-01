2000 подарков к Новому году с Машей Ефросининой: исполняем мечты детей

Дети в интернатах тоже мечтают, а мы с вами можем осуществить их мечты в период новогодних праздников, именно это себе ставит целью проект "2000 подарков с Машей Ефросининой".

1 декабря стартует масштабная ежегодная благотворительная акция, которая позволит каждому стать волшебником для детей, оказавшихся без родительской опеки - "2000 подарков с Машей Ефросининой".

Это совместный проект благотворительного фонда "Твоя опора" и компании "Новая Почта", цель которого - реализовать мечты о подарках каждого мальчика или девочки, которые растут без родительской любви. Подарки и "новогоднюю магию" сейчас ждет 2000 детей из разных уголков страны.

«2000 подарков - это, на мой взгляд, лучший финал года, который мы делаем вместе с фондом Твоя опора. Этот проект - возможность для каждого присоединиться к добрым делам. Ежегодно мы объединяемся, чтобы доказывать, что благотворительность - это легко и весело и еще раз напоминаем, что чужих детей не бывает.

Когда-то мы начинали с 500 подарков, а сейчас их уже 2000 и за каждым из них стоит искренняя мечта ребенка, который оказался без родительской опеки, без родных, которые могут защитить, согреть и создать праздник. Давайте вместе осуществлять мечты! »- рассказывает председатель попечительского совета фонда" Твоя опора" Маша Ефросинина

Подарить сказку воспитаннику интерната очень просто: выбираете на сайте мечту ребенка, покупаете подарок и несете его на Новую Почту. Наш партнер совершенно бесплатно отправит все 2000 подарков своим адресатам.

Осуществить мечты детей, оставшихся без родительской опеки вы можете вместе со своей малышней, тем самым приучая их к тому, что дети бывают разными, но надо не забывать быть добрым.

«Уже седьмой год подряд мы поддерживаем эту акцию помогая бесплатно доставлять мечты детей, лишенных родительской опеки. В этом году акция приобретает особый смысл, ведь нам всем не хватает хороших новостей, а проблемы детей отодвинулись на задний план из-за пандемии. Поэтому мы с радостью продолжаем добрую традицию и снова доставим мечты.» - заявила Лилия Загребельная, директор по имиджевым и социальным проектам.

Очень просим каждого, кто хочет присоединиться к акции, следовать инструкциям, которые вы получите на почту бронирования детского подарка, чтобы мы точно знали, что мечта малышей из детдомов осуществится вовремя.

2000 подарков к Новому году с Машей Ефросининой: исполняем мечты детей / пресс-служба

И конечно, о добре нельзя молчать! Рассказывайте в соцсетях, что и кому решили подарить и используйте тег #ДаруємоДива.

"Наш проект учит украинцев относиться к детям из интернатов, как к своим. Мы же не можем оставить своих детей без подарков на Новый год, а дети, растущие без родителей, тоже заслуживают осуществления своих желаний. Вместе мы не просто дарим подарки, мы закрываем индивидуальные потребности каждого ребенка, мы дарим им заботу и праздник. Список подарков формируют сами дети и вы там не найдете айфонов и ноутбуков, вы сможете воочию увидеть их реальные потребности в достаточно простых вещах. И каждый из нас в состоянии подарить чудо", - рассказывает основательница фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук.

Выражаем благодарность COSMONOVA | NET и COSMONOVA broadcast за техническую реализацию проекта, который дарит счастье.

Также вы можете просто нажать кнопку "Хочу помочь" и перечислить любую сумму, чтобы дети не осталась без подарков.

Давайте докажем детям из интернатов, что мечты сбываются!