2000 подарков к Новому году с Машей Ефросининой: исполняем мечты детей
Дети в интернатах тоже мечтают, а мы с вами можем осуществить их мечты в период новогодних праздников, именно это себе ставит целью проект "2000 подарков с Машей Ефросининой".
1 декабря стартует масштабная ежегодная благотворительная акция, которая позволит каждому стать волшебником для детей, оказавшихся без родительской опеки - "2000 подарков с Машей Ефросининой".
«2000 подарков - это, на мой взгляд, лучший финал года, который мы делаем вместе с фондом Твоя опора. Этот проект - возможность для каждого присоединиться к добрым делам. Ежегодно мы объединяемся, чтобы доказывать, что благотворительность - это легко и весело и еще раз напоминаем, что чужих детей не бывает.
Когда-то мы начинали с 500 подарков, а сейчас их уже 2000 и за каждым из них стоит искренняя мечта ребенка, который оказался без родительской опеки, без родных, которые могут защитить, согреть и создать праздник. Давайте вместе осуществлять мечты! »- рассказывает председатель попечительского совета фонда" Твоя опора" Маша Ефросинина
Подарить сказку воспитаннику интерната очень просто: выбираете на сайте мечту ребенка, покупаете подарок и несете его на Новую Почту. Наш партнер совершенно бесплатно отправит все 2000 подарков своим адресатам.
Осуществить мечты детей, оставшихся без родительской опеки вы можете вместе со своей малышней, тем самым приучая их к тому, что дети бывают разными, но надо не забывать быть добрым.
Очень просим каждого, кто хочет присоединиться к акции, следовать инструкциям, которые вы получите на почту бронирования детского подарка, чтобы мы точно знали, что мечта малышей из детдомов осуществится вовремя.
И конечно, о добре нельзя молчать! Рассказывайте в соцсетях, что и кому решили подарить и используйте тег #ДаруємоДива.
Выражаем благодарность COSMONOVA | NET и COSMONOVA broadcast за техническую реализацию проекта, который дарит счастье.
Также вы можете просто нажать кнопку "Хочу помочь" и перечислить любую сумму, чтобы дети не осталась без подарков.
Давайте докажем детям из интернатов, что мечты сбываются!