Подарки от SWEET.TV: разыграли квартиру в Киеве и 37 телевизоров Samsung 4K

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV продолжает выполнять свои обещания: сервис разыграл квартиру в Киеве и 37 телевизоров среди всех своих подписчиков.

Главная миссия — привлечь внимание зрителей к проекту «Hollywood українською» и подарить подписчикам чудеса.

На протяжении декабря и новогодних праздников SWEET.TV дарил своим абонентам smart-телевизоры Samsung 4K, а 11 января завершил серию розыгрышей грандиозным призом — квартирой в Киеве. Ранее ни один онлайн-кинотеатр не разыгрывал среди своих абонентов подарки такого масштаба. Победители ежедневно определялись в прямом эфире в Instagram SWEET.TV и объявлялись в утреннем эфире радио ХИТ FM.

Розыгрыш проводился для того, чтобы подарить новогоднее чудо подписчикам сервиса. Кроме этого у SWEET.TV была цель привлечь внимание зрителей к проекту «Hollywood українською», в рамках которого компания за собственные средства создает эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку для голливудских шедевров, которые ранее ее не имели.

Валентина Лоран в своей новой квартире / пресс-служба

Благодаря проекту уже была создана эксклюзивная, авторская украинская дорожка для трилогий «Матрица» и «Властелин колец», первых четырех фильмов о «Гарри Поттере», трех лент «Миссия: Невыполнима», мультфильма «Мадагаскар» и многих других.

«Мы хотели подарить нашим зрителям настоящий праздник. Приятно понимать, что у нас все получилось и десятки людей по всей Украине уже смотрят SWEET.TV со своими семьями на новеньких smart-телевизорах, — говорит директор по маркетингу компании Марина Русак. — Мы очень рады, что все больше людей узнают о нашем проект «Hollywood українською» и смотрят кино с качественным украинским дубляжом. Мы стремимся давать нашим абонентам только лучший контент».

Квартира находится в ЖК «SMART HOUSE», почти в самом сердце города, с ремонтом, новой мебелью и готова сразу принимать своих владельцев. Желанное жилье выиграла Валентина Лоран, которая пользуется SWEET.TV уже более двух лет.

Валентина Лоран в своей новой квартире / пресс-служба

«Это было что-то невероятное. Я никогда не могла подумать, что меня ждет такое новогоднее чудо. Когда мне позвонил ведущий радио ХИТ FM, я сначала не поверила, подумала, что это какая-то шутка. Но это не так. Теперь у меня есть своя квартира и я больше не должна снимать жилье. Это невероятное ощущение, когда любимый онлайн-кинотеатр дарит тебе такие масштабные подарки, — говорит победительница розыгрыша Валентина Лоран. — Очень круто, что это не просто квартира с голыми стенами. Здесь уже можно жить. Есть даже электрочайник, посуда и, конечно, телевизор, чтобы я и дальше могла смотреть SWEET.TV».

В SWEET.TV сообщают, что проект «Hollywood українською» продолжит дарить любимым фильмам миллионов украинцев качественную украиноязычную дорожку, а абонентам следует ожидать новых розыгрышей и больше призов.

Справка:

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Интерфейс приложения SWEET.TV — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке. Работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 7 дней.