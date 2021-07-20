Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых
Многие задают вопрос: «Как оставить квартиру без присмотра?». Вопрос действительно очень важен, ведь никто не застрахован от взломов и грабежей. А устанавливать сигнализацию тоже не всем по карману.
Помощь близких
Можно попросить, чтобы родственники или друзья периодически приходили к вам в дом, и проверяли, все ли нормально.Просто оставьте ключи тем, кому доверяете.
Эффект присутствия
Даже закрытые на долго жалюзями окна могут привлечь воров – это первый признак того, что квартира пустует. Решение есть: не следует завешивать окна, и даже можно приобрести специальный таймер, который будет периодически включать свет в доме.
Имитация охранной системы
Конечно, лучше всего заключить договор с частным агентством или государственной службой охраны, которая обеспечит спокойствие и сохранность квартиры. Но, если средств не хватает, можно просто наклеить специальную наклейку предупреждающая о сигнализации. Не на всех такой маневр подействует, однако дилетанты точно не будут сунуться к вам в жилье.
Информация в соцсетях
Сейчас можно многое узнать про человека из социальных сетей, даже место, где он находится. Не спешите публиковать фото с отпуска. Это может стать отличным поводом "заглянуть" к вам в квартиру.
Текст: Юля Соломашенко
Напомним,