Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

20 июля 2021 11:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых
Как оставить квартиру на время отпуска
pixabay.com

Многие задают вопрос: «Как оставить квартиру без присмотра?». Вопрос действительно очень важен, ведь никто не застрахован от взломов и грабежей. А устанавливать сигнализацию тоже не всем по карману.

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Поэтому предлагаем несколько хитростей, которые отпугнут воров от вашей квартиры, когда вы находитесь на отдыхе. 

Помощь близких 

Можно попросить, чтобы родственники или друзья периодически приходили к вам в дом, и проверяли, все ли нормально.Просто оставьте ключи тем, кому доверяете. 

Эффект присутствия 

Даже закрытые на долго жалюзями окна могут привлечь воров – это первый признак того, что квартира пустует. Решение есть: не следует завешивать окна, и даже можно приобрести специальный таймер, который будет периодически включать свет в доме.

Как оставить квартиру на время отпуска / pixabay.com

Имитация охранной системы 

Конечно, лучше всего заключить договор с частным агентством или государственной службой охраны, которая обеспечит спокойствие и сохранность квартиры. Но, если средств не хватает, можно просто наклеить специальную наклейку предупреждающая о сигнализации. Не на всех такой маневр подействует, однако дилетанты точно не будут сунуться к вам в жилье.

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Информация в соцсетях 

Сейчас можно многое узнать про человека из социальных сетей, даже место, где он находится. Не спешите публиковать фото с отпуска. Это может стать отличным поводом "заглянуть" к вам в квартиру. 

Текст: Юля Соломашенко

Напомним, 

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