Кондитер из Украины завоевала «бронзу» в крупнейшем международном конкурсе
Киевский кондитер Лилия Титоренко заняла третье место в категория «Цветной свадебный торт» в крупнейшем международном конкурсе, проводимым британской компанией Cake International 2021.
Как сообщила Лилия Титоренко на своей странице в Facebook, в конкурсе она участвовала впервые, а вдохновением для создания торта стала работа невероятно талантливого этно-фотографа Анны Сеник «Дівка з перцем».
«В объективе фотографа запечатлён аутентичный национальный костюм 19 века из фондов Полтавского краеведческого музея. Я просто влюбилась в этот образ и в своей работе попыталась передать его эмоцию и колористику», – говорит кондитер.
Cake Show International – самое масштабное шоу в мире, в этом году оно собрало кондитеров из 59 стран. Обычно шоу проходит вживую в Лондоне, но с прошлого года в связи с пандемией – в онлайн формате.