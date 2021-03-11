Кондитер из Украины завоевала «бронзу» в крупнейшем международном конкурсе

11 марта 2021 08:48 Александр Кива
Кондитер из Украины завоевала «бронзу» в крупнейшем международном конкурсе
Кондитер из Украины завоевала «бронзу» в крупнейшем международном конкурсе
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Киевский кондитер Лилия Титоренко заняла третье место в категория «Цветной свадебный торт» в крупнейшем международном конкурсе, проводимым британской компанией Cake International 2021.

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Об этом говорится на официальном сайте фестиваля.

Как сообщила Лилия Титоренко на своей странице в Facebook, в конкурсе она участвовала впервые, а вдохновением для создания торта стала работа невероятно талантливого этно-фотографа Анны Сеник «Дівка з перцем».

«В объективе фотографа запечатлён аутентичный национальный костюм 19 века из фондов Полтавского краеведческого музея. Я просто влюбилась в этот образ и в своей работе попыталась передать его эмоцию и колористику», – говорит кондитер.

Cake Show International – самое масштабное шоу в мире, в этом году оно собрало кондитеров из 59 стран. Обычно шоу проходит вживую в Лондоне, но с прошлого года в связи с пандемией – в онлайн формате.

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