Від пацанки до панянки-5: ученицам школы леди придется устроить себе похороны
В третьем выпуске реалити «Від пацанки до панянки-5» вас ждет зрелище не для слабонервных.
Для этого учениц вывезли на опушку, где им пришлось рыть себе могилы.
Вторая неделя – очень символичная, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Мы хотим продиагностировать проблемы девушек. Нам важно понять, откуда и куда они идут.
Каждый день они самостоятельно себя хоронят, – объясняет Татьяна. – Букву за буквой пишут имя на своей погребальной табличке. В этом сезоне в Школе леди – экспресс-курс, поэтому каждая неделя будет посвящена какой-то Zависимости. Будем говорить не только об алкоголе, наркотиках, но и о психологических Zависимостях.
Каждой участнице дали лопату, чтобы она вырыла себе яму, поставила крест и написала на нем свое имя. Так они должны были похоронить свое прошлое. Ведь у «пацанок» есть шанс все исправить. Главное – вовремя выйти на правильную дорогу. Чтобы спасти свое будущее, им придется поторопиться!