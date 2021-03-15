Від пацанки до панянки-5: ученицам школы леди придется устроить себе похороны

15 марта 2021 15:15 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: ученицам школы леди придется устроить себе похороны
Від пацанки до панянки-5: ученицам школы леди придется устроить себе похороны
пресс-служба Нового канала

В третьем выпуске реалити «Від пацанки до панянки-5» вас ждет зрелище не для слабонервных.

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В Школе леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) начинается жуткая неделя, посвященная Zависимостям от обстоятельств и привычек. Во время первого испытания «пацанки» должны были понять, что их путь ведет в никуда. 

Для этого учениц вывезли на опушку, где им пришлось рыть себе могилы.

Вторая неделя – очень символичная, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Мы хотим продиагностировать проблемы девушек. Нам важно понять, откуда и куда они идут.

Від пацанки до панянки-5: ученицам школы леди придется устроить себе похороны / пресс-служба Нового канала
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В третьем выпуске будет зрелище не для слабонервных.

Каждый день они самостоятельно себя хоронят, – объясняет Татьяна. – Букву за буквой пишут имя на своей погребальной табличке. В этом сезоне в Школе леди – экспресс-курс, поэтому каждая неделя будет посвящена какой-то Zависимости. Будем говорить не только об алкоголе, наркотиках, но и о психологических Zависимостях.

Каждой участнице дали лопату, чтобы она вырыла себе яму, поставила крест и написала на нем свое имя. Так они должны были похоронить свое прошлое. Ведь у «пацанок» есть шанс все исправить. Главное – вовремя выйти на правильную дорогу. Чтобы спасти свое будущее, им придется поторопиться!

Від пацанки до панянки-5: ученицам школы леди придется устроить себе похороны / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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