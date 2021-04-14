Стосується кожного: в студии ток-шоу девушка с протезом установила танцевальный рекорд Украины
Еще один рекорд установлен в студии социального ток-шоу «Касается каждого»!
Карина Стащищак с детства мечтала танцевать. Девочка родилась с пороком сердца и болезнью спины, в 5 лет перенесла операцию на позвоночнике. Дальше Карина развивалась как обычный ребенок, подросток. И вдруг почти забытая болезнь снова проявилась в 27 лет и дала осложнения на левую ногу. Появились раны, которые невозможно было излечить и которые все больше разрушали конечность. Чтобы избежать заражения, врачам пришлось немедленно ампутировать ногу. Затем были длительная реабилитация, принятие себя и борьба за полноценную жизнь ради маленькой дочери.
Я пришла для того, чтобы поддержать людей с таким же диагнозом, как у меня, – сказала Карина. – Если хоть одного человека на протезе мой пример сегодня вдохновит, я буду счастлива. Вставайте и идите заниматься, не обязательно танцами. Сегодня я устанавливаю рекорд для того, чтобы завтра победил кто-то другой. Тогда у меня будет возможность для роста. И я буду стараться побеждать снова и снова.
Зафиксировал рекорд в студии ток-шоу «Касается каждого» эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.
Карина подала заявку несколько месяцев назад, – рассказывает он. – Мы провели независимую экспертизу, и оказалось, что в Украине профессионально никто из девушек на протезе не танцует. А значит, эта категория не требует дополнительных измерений. Поэтому с радостью объявляю Карину первой украинкой, которая танцует латиноамериканские танцы на протезе.
По мнению эксперта, Карина – абсолютный образец воли к победе. Она пример для тех людей, которые опускают руки и закрывают для себя все пути из-за того, что у них случилось несчастье.
Помните: мы сами творцы своего счастья, и только от нас зависит, подчиниться испытаниям судьбы или идти вперед к своей мечте, – отметил ведущий Андрей Данилевич. – Никогда не останавливайтесь и будьте счастливыми. Это важно. И это касается каждого.
Напомним, в этом году в студии «Касается каждого» было зафиксировано еще два рекорда: за минимальное время художник Федор Романов нарисовал картину без помощи рук, держа кисточку зубами, а визажист Вера Омельчук сделала макияж ногами.