Стосується кожного: в студии ток-шоу девушка с протезом установила танцевальный рекорд Украины

Еще один рекорд установлен в студии социального ток-шоу «Касается каждого»!

13 апреля во время эфира на телеканале «Интер» 30-летняя Карина Стащищак из Одессы доказала, что ампутация части ноги – не помеха для воплощения мечты. На глазах у миллионов зрителей девушка стала обладательницей нового рекорда Украины – «Первая женщина, которая танцует латиноамериканские танцы на протезе».

Карина Стащищак с детства мечтала танцевать. Девочка родилась с пороком сердца и болезнью спины, в 5 лет перенесла операцию на позвоночнике. Дальше Карина развивалась как обычный ребенок, подросток. И вдруг почти забытая болезнь снова проявилась в 27 лет и дала осложнения на левую ногу. Появились раны, которые невозможно было излечить и которые все больше разрушали конечность. Чтобы избежать заражения, врачам пришлось немедленно ампутировать ногу. Затем были длительная реабилитация, принятие себя и борьба за полноценную жизнь ради маленькой дочери.

В 29 лет Карина решила воплотить свою заветную мечту – заняться бальными танцами – и впервые переступила порог студии. Девушка признается, что первые месяцы были сложными. Ведь тогда ей еще трудно было держать равновесие, стоять, ходить, а тем более танцевать, да еще и на каблуках. Но она твердо решила наперекор судьбе стать первоклассной танцовщицей. Именно танцы вывели Карину из депрессии, которая накрыла ее после потери ноги, подарили вдохновение и желание установить рекорд – ради своих близких.

Я пришла для того, чтобы поддержать людей с таким же диагнозом, как у меня, – сказала Карина. – Если хоть одного человека на протезе мой пример сегодня вдохновит, я буду счастлива. Вставайте и идите заниматься, не обязательно танцами. Сегодня я устанавливаю рекорд для того, чтобы завтра победил кто-то другой. Тогда у меня будет возможность для роста. И я буду стараться побеждать снова и снова.

Зафиксировал рекорд в студии ток-шоу «Касается каждого» эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Карина подала заявку несколько месяцев назад, – рассказывает он. – Мы провели независимую экспертизу, и оказалось, что в Украине профессионально никто из девушек на протезе не танцует. А значит, эта категория не требует дополнительных измерений. Поэтому с радостью объявляю Карину первой украинкой, которая танцует латиноамериканские танцы на протезе.

По мнению эксперта, Карина – абсолютный образец воли к победе. Она пример для тех людей, которые опускают руки и закрывают для себя все пути из-за того, что у них случилось несчастье.

Помните: мы сами творцы своего счастья, и только от нас зависит, подчиниться испытаниям судьбы или идти вперед к своей мечте, – отметил ведущий Андрей Данилевич. – Никогда не останавливайтесь и будьте счастливыми. Это важно. И это касается каждого.

Напомним, в этом году в студии «Касается каждого» было зафиксировано еще два рекорда: за минимальное время художник Федор Романов нарисовал картину без помощи рук, держа кисточку зубами, а визажист Вера Омельчук сделала макияж ногами.