Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade прыгнула с парашютом с четырехкилометровой высоты

Совсем скоро вы увидите, какие приключения ждали Michelle Andrade и Кирилла Макашова в новом сезоне самого популярного украинского тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне». А пока - небольшой спойлер!

Быть ведущими «Орла&Решки» - не только ездить по самым интересным уголкам планеты и жить в красивых отелях, но и регулярно преодолевать свои страхи и сталкиваться с экстремальными условиями.

В этом убедился ведущий сезона «Земляне», премьеру которого Новый канал покажет в субботу, 5 июня, блогер Кирилл Макашов.

Все, кто мог сказать, сказали нам, что было очень жестко отправить ведущих на съемки первых двух выпусков в Эфиопию и Кению. Я видел, как люди живут в трущобах. Там, кстати, можно очень дешево купить дом, но когда вы увидите эти условия… Жаль, что камера не передает запахи, - отметил Кирилл.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Досталась доля экстремальных приключений в реальном мире и соведущей Кирилла - украинско-боливийской певице Michelle Andrade. Она прыгнула с парашютом с четырехкилометровой высоты!

Я думала, что смелая… До того, как мы поднялись в самолете на высоту, и тренер сказал: «Ну все, сейчас будем прыгать». У меня начали потеть руки, я стала ощущать, как сильно бьется сердце. Открылась дверь, самолет мчал с такой скоростью, что я даже не успевала дышать! И самое ужасное - тренер попросил вытянуть руки и ноги назад, а я думала: «Нет, я хочу держаться за все, что вижу!» Не знаю, как описать словами свободное падение, но это очень страшно! - поделилась впечатлениями ведущая. - Но, когда приземляешься, такое впечатление, будто с тебя сняли весь груз, все плохое, и ты стал другим, более сильным человеком.

Кирилл Макашов и Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала

В новом сезоне ведущие будут много общаться с местными жителями и не только. Например, Кириллу Макашову и Michelle Andrade посчастливилось погулять в окружении диких животных.

Я ездил в Национальный парк Кении! Едешь, а там зебры и буйволы ходят просто по дороге, без забора. Когда спрашиваешь у местных, безопасно ли это, тебе говорят: «Сто процентов!» Правда, когда едешь мимо кустов, в которых лежит львиный прайд, думаешь иначе… Но это надуманные моменты, ведь, по сути, это обычный парк, просто в нем живут экзотические животные, - рассказал Кирилл. - Еще я очень близко подъезжал к бегемотам. Когда ты первый раз его видишь, думаешь: «Это что вообще, это кто?» Они коричневые, с розовым пузом и маленькими ушами. Очень смешные, но очень опасные!

Напомним,