Ms. Ukraine World International 2021: Названо имя главной Королевы, которая представит Украину на Ms. World International

Ms. Ukraine World International 2021: Названо имя главной Королевы, которая представит Украину на Ms. World International

Все дороги вели красивых, выдающихся киевлян и гостей столицы 21 мая в роскошный Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Там состоялось грандиозное гала-шоу финального этапа конкурса красоты Мs. Ukraine World International 2021 , которое запомнится украинцам надолго эталоном изысканности и элегантности.

Именные приглашения, маленький символ королевской щедрости - миниатюрная персональная хрустальная корона для каждого гостя, шикарное и изящное убранство зала, а также прекрасная атмосфера сказочного праздника, которого все так долго ждали - вдохновляли и поднимали настроение!

Непревзойденные ведущие Екатерина Осадча и Юрий Горбунов с только им присущим шармом украсили гала-вечер блестящим конферансом.

16 красавиц со всей Украины удивляли своей красотой и невероятными историями успеха. Все выходы девушек публика встречала громкими аплодисментами. Сияющие улыбки очаровательных финалисток напомнили присутствующим, что украинская нация - жизнерадостная и полна оптимизма даже в непростые времена.

Известные исполнители и музыканты - Lida Lee, Влад Сытник, Евгений Хмара и хедлайнер праздника группа «BEZ ОБМЕЖЕНЬ» подарили гостям вечера свои лучшие хиты вживую.

Неожиданностью гала-программы стало выступление известного украинского ресторатора, Миссис Украина 2019 Алины Поплавской в новом певческом амплуа, которая эксклюзивно представила премьеру сразу двух первых своих песен.

Также подарком для гостей стал fashion-показ купальников от бренда AJOUR под живой вокальный аккомпанемент Ксении Эльтухи.

Уважаемое жюри конкурса, в состав которого вошли выдающиеся и известные - народный артист Украины Остап Ступка, Посол Бельгии Алекс Ленартс, Глава Правления Альфа Банк Украина Виктория Михайльо, основательница ОО “Женщина ІІІ тысячелетия” Лидия Лисимова, Президента Ассоциации велнеса и спа Украины Оксана Лихацкая, президент компании Х100 Инвест Артем Нестеренко, телеведущая Наталья Тимченко и основатель адвокатского объединения Sensum Виталий Жадобин тщательно оценивали каждый шаг, каждое слово финалисток, чтобы выбрать достойную победительницу.

Они все - королевы! Каждой есть чем поделиться с нацией, сердце каждой красавицы - открытое и полно стремления изменить мир к лучшему. Я очень благодарна судьбе, что должность Национальной директора Ms. Ukraine World International дала возможность познакомиться с этими невероятными женщинами и познакомить с ними Украину. На очереди - мир, и я точно знаю, что и он будет от Украины в восторге! - делится впечатлениями вдохновительница Алена Бойко, благодаря которой все это стало возможным.

На всех девушек ждали щедрые памятные подарки от партнеров конкурса, каждая получила символическую корону, удостоверяющую её уникальность и особенность, и награду в профессиональной деятельности. Среди тех, кто награждал финалисток - фронтмен группы «BEZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец, ведущие телеканала 1+1 Святослав Гринчук, Соломия Витвицкая, Александр Попов, актер Иван Городецкий, Посол Бельгии Алекс Ленартс, Председатель Правления Альфа-Банк Украина Виктория Михайльо, Генеральный продюсер телеканала UAFashionTV Ольга Гусева, народный артист Украины Остап Ступка и другие.

Первой Вице-Миссис Украина 2021 стала амбициозная и энергичная Ольга Кричильская.

Согласно народного голосования первенство по красоте и успеху украинцы отдали харьковчанке Юлии Красной, которая получила титул People`s Choice Winner Ms. Ukraine World International 2021.

Победительницей конкурса, обладательницей титула Ms. Ukraine World International 2021 и главной короны, украшенной бриллиантовой планетой стала яркая и искренняя переводчица с китайской, которая сейчас занимается охраной природы - Анна В.

Победа открыла новую страницу моей жизни - счастливую и самую. Убедила меня, что выбранный мной путь - экологическая безопасность мира - верный, и я непременно его продолжать. Спасибо за поддержку и вдохновение моей любимой семье и друзьям. Быть королевой - честь и привилегия, как и право представлять Украину на международном уровне. Верю, что Украина мной гордиться, как и я горжусь родной землей - бесконечно, - радуется своей победе новоизбранный Миссис Украина 2021 Анна В.

Именно Анна представит Украину на мировом финале, который состоится в августе этого года в солнечном Майами.

Корону победительницы и ленту Анне вручали национальный директор конкурса Алена Бойко и победительница интернет-голосования, обладательница титула Ms. Ukraine World International 2020 Юлия Сюсюкина.

Королевы получили путевки от партнеров конкурса - курортов Forte Village (Франция), Palazzo Fiuggi (Италия) и F&B Resorts (Буковель). Также Анне У вручили эксклюзивную шубу от партнера Royal Furs. Все финалистки получили подарки от косметического бренда Sferangs, стоматологии Royal Dent, химчистки Lotus Premium, алкогольного партнера - ТД "Вина мира" и цветы от студии экзотических цветов Exotic Flowers.

Фото и текст: Пресс-служба конкурса Ms. Ukraine World International Лала Цукерман

При поддержке: Общественной Организации “Женщина ІІІ Тысячелетия”, БФ “Українська красуня”

Генеральные партнеры: Fairmont Grand Hotel Kyiv, Crystal Groupe

Официальные партнеры: Forte Village, F&B Spa Resorts, Palazzo Fiuggi, Black Rabbit

Автомобильные партнеры: Jaguar

Партнеры по безопасности и охране: National security

Партнеры: Felicita Design Boutique, Вина Світу, AJOUR, Sensum, X100, BBH, Royal Dent, Royal Wedding, Insolite Voyage Holding, LIOR, Sorriso Dental Studio, Exotic Flowers, Sferangs, Aqua Melan, Dr. Bubnova, ВитаМоделс, ES salon, ES Beauty School, Royal Furs, Lotus, Батьківська хата, Gazetnaya Utka, Чайхона Голд, Национальный историко-культурный заповедник “Гетьманская столица”

Информационные партнеры: Ua Fashion Tv, 4 канал, Fashion Star, Натали, Profiles, Platinum, Orest, Touch, Gossip, GLORY, Ukrainian Fashion, Телескоп, Теленеделя, TV.UA, Tochka.net, LikeInUA.