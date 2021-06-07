Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, где зародилось человечество
7 июня 2021 17:00
Певица и ведущая Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала
Ведущие «Орла&Решки. Земляне» Кирилл Макашов и Michelle Andrade отправились на поиски приключений в Кению.
Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессыКению часто называют «колыбелью человечества». И это не просто так — африканскую страну пересекает Великая рифтовая долина — место, где, как предполагают ученые, зародилось человечество. Недавно там побывали ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал), певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов.
Девушка посмотрела на долину с высоты птичьего полета.
Где-то здесь, в гигантском разломе земной коры нашли останки самого древнего предка человека - австралопитека по имени Люси. Именно отсюда люди расселились по всей планете, - рассказала певица Michelle Andrade. - Это самая большая загадка человечества - как от волосатой обезьяны произошел вид, который сейчас создает небоскребы и летает на Марс? Археолог Геральд Матюшин утверждает, что в рифтовой долине выше радиационный фон, поэтому обезьяны и эволюционировали. А вот кенийский епископ Бонифас Адойо уверен, что никакой обезьяны не было, и что человека создал Бог.
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, где зародилось человечество / пресс-служба Нового канала
Ученый Макс Вестенхофер считает, что предок человека жил на мелководье, поэтому стал ходить на двух ногах, потерял шерсть и получил длинный нос, чтобы защищаться от воды. Возможно, именно на этом озере обезьяна превратилась в человека, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Но все это было миллионы лет назад, а сейчас тут национальный парк, где живет куча зверья и около 400 видов птиц.
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала