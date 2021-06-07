Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, где зародилось человечество

7 июня 2021 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, где зародилось человечество
Певица и ведущая Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала

Ведущие «Орла&Решки. Земляне» Кирилл Макашов и Michelle Andrade отправились на поиски приключений в Кению.

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Кению часто называют «колыбелью человечества». И это не просто так — африканскую страну пересекает Великая рифтовая долина — место, где, как предполагают ученые, зародилось человечество. Недавно там побывали ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал), певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов. 

Девушка посмотрела на долину с высоты птичьего полета.

Где-то здесь, в гигантском разломе земной коры нашли останки самого древнего предка человека - австралопитека по имени Люси. Именно отсюда люди расселились по всей планете, - рассказала певица Michelle Andrade. - Это самая большая загадка человечества - как от волосатой обезьяны произошел вид, который сейчас создает небоскребы и летает на Марс? Археолог Геральд Матюшин утверждает, что в рифтовой долине выше радиационный фон, поэтому обезьяны и эволюционировали. А вот кенийский епископ Бонифас Адойо уверен, что никакой обезьяны не было, и что человека создал Бог.

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, где зародилось человечество / пресс-служба Нового канала
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В этой же долине, в 100 километрах от Найроби, находится озеро Найваша. Некоторые ученые связывают с ним одну из версий рождения человека - теорию водной обезьяны. 

Ученый Макс Вестенхофер считает, что предок человека жил на мелководье, поэтому стал ходить на двух ногах, потерял шерсть и получил длинный нос, чтобы защищаться от воды. Возможно, именно на этом озере обезьяна превратилась в человека, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Но все это было миллионы лет назад, а сейчас тут национальный парк, где живет куча зверья и около 400 видов птиц.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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