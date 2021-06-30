Орел и Решка: режиссер тревел-шоу рассказал, как творческая группа выбирает новых ведущих

30 июня 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка: режиссер тревел-шоу рассказал, как творческая группа выбирает новых ведущих
Ведущий Андрей Бедняков
пресс-служба Нового канала

Самое популярное украинское тревел-шоу «Орел&Решка», которое Новый канал показывает по субботам, давно стало настоящей кузницей звезд.

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Андрей Бедняков, Леся Никитюк, Регина Тодоренко, Антон Птушкин и многие другие давно покорили миллионы сердец и стали любимцами публики. 

Как команде проекта удается находить талантливых ведущих, рассказал его соавтор и режиссер Женя Синельников.

Любой кастинг проходит через нашу компанию — все кандидатуры обсуждаются творческой группой. Прикольный-не прикольный, заходит-не заходит… Все равно мы рисуем под героя какой-то образ - как показала практика, ведущие без образа, как я (Женя вел 9-11 сезоны, - прим. ред.), надолго не задерживаются, потому что они безликие, - рассказал Женя Синельников в интервью Роману Дихтяру на YouTube-канале PERSONA. - Для «Орла&Решки» нужен харизматичный интересный персонаж, который будет делиться своими впечатлениями. Также есть второй ведущий - нужно проверить, есть ли между ними «спайка». Они должны быть не одинаковыми, а максимально разными. Самый яркий пример - Настя Ивлеева и Антон Птушкин. Он такой, она такая, при этом за ними очень интересно наблюдать - это выстрелило.

Когда-то на роль ведущих «Орла&Решки» пробовались и уже известные всей стране личности, например, певец Иван Дорн и певица Michelle Andrade. И если Michelle в итоге все-таки стала ведущей сезона «Земляне», то Дорн свою мечту осуществил лишь в одном выпуске сезона «10 лет».

Иван Дорн пробовался на роль ведущего вместе с Андреем Бедняковым (ведущий 2-7, 10-11 и 23 сезонов «Орла&Решки», - прим. ред.) Очень мне понравился, был офигенский, я за него топил. Он говорил потом: «Когда не прошел, расстроился. Но у меня все так хорошо пошло в музыке, что сейчас понимаю, что сделал бы ошибку». Кто его знает, как бы оно сложилось, - подытожил режиссер тревел-шоу.

Ведущий Иван Дорн / пресс-служба Нового канала
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Обычно ведущие «Орла&Решки» меняются раз в два года, но бывают и исключения - иногда путешественники раскачиваются и раскрываются только спустя год съемок.

В среднем через полгода жесткого графика все устают. Если вначале ведущий приехал во Вьетнам и просто поел жучков - это эмоция, окей. Через полгода у него уже не будет эмоции. Тогда он садится на живого аллигатора или заходит в клетку с ядовитыми змеями - мы постоянно повышаем градус и «выжимаем» из них все больше и больше, - отметил Синельников. - Но стараемся не дотягивать до момента, когда откровенно видно, что ведущий очень устал.

Напомним, 

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