Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка - СМИ

24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер снова станет мамой.

Об этом сообщает издание Page Six.

Причем издание поздравило с будущим пополнением не только Кайли, но и ее экс-бойфренда рэпера Трэвиса Скотта. Они уверены: отцом ребенка явлется именно он.

Сейчас Дженнер и Скотт не комментируют информацию о пополнении в семье.

Напомним, 1 февраля 2018 года они впервые стали родителями. Светская львица родила девочку, которую назвали Сторми. Уже в 2019 году пара объявила о своем расставании. А в конце мая этого года TMZ, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Кайли и Трэвис снова вместе.