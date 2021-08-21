Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка - СМИ

21 августа 2021 10:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка - СМИ
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка - СМИ
Fotobank / GettyImages

24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер снова станет мамой.

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Об этом сообщает издание Page Six.

Причем издание поздравило с будущим пополнением не только Кайли, но и ее экс-бойфренда рэпера Трэвиса Скотта. Они уверены: отцом ребенка явлется именно он.

Сейчас Дженнер и Скотт не комментируют информацию о пополнении в семье.

Напомним, 1 февраля 2018 года они впервые стали родителями. Светская львица родила девочку, которую назвали Сторми. Уже в 2019 году пара объявила о своем расставании. А в конце мая этого года TMZ, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Кайли и Трэвис снова вместе. 

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