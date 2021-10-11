Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade нашла необычное занятие в Пакистане.

За 10 лет существования ведущие тревел-шоу «Орел и Решка» объездили практически весь мир. А вот в Пакистан съемочная команда проекта впервые прилетела лишь сейчас, с сезоном «Земляне».

Чтобы узнать местных жителей поближе, ведущая Michelle Andrade отправилась на мост Нейтив Джетти в Карачи. Тут очень много людей и они кормят орлов - взрослые и дети подбрасывают в воздух куски сырого мяса и огромные орлы ловят их на лету.

Где вы видели, чтобы в какой-то стране кормили орлов? В основном голубей… но орлы?! - впечатлилась Michelle. - Кормят их не просто мясом, а коровьими легкими. Честно говоря, выглядит это мерзко. Меня чуть не стошнило, пока стояла возле прилавка. Начали неметь руки и кружиться голова.

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade кормила орлов сырым мясом / пресс-служба Нового канала

Местные жители говорят, что кормят птиц не для того, чтобы повеселиться - это для них улучшение кармы. Они делают добро, и оно должно возвратиться.

Все мое тело сопротивлялось это делать. Для пакистанцев это, может быть, и весело, но я еле справилась, - отметила ведущая тревел-шоу.

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade кормила орлов сырым мясом / пресс-служба Нового канала

Девушка смогла бросить только три кусочка мяса, а остальное отдала местным детям, чтобы они продолжили улучшать свою карму.

Напомним,