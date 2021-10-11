Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade кормила орлов сырым мясом
Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade нашла необычное занятие в Пакистане.
Чтобы узнать местных жителей поближе, ведущая Michelle Andrade отправилась на мост Нейтив Джетти в Карачи. Тут очень много людей и они кормят орлов - взрослые и дети подбрасывают в воздух куски сырого мяса и огромные орлы ловят их на лету.
Где вы видели, чтобы в какой-то стране кормили орлов? В основном голубей… но орлы?! - впечатлилась Michelle. - Кормят их не просто мясом, а коровьими легкими. Честно говоря, выглядит это мерзко. Меня чуть не стошнило, пока стояла возле прилавка. Начали неметь руки и кружиться голова.
Все мое тело сопротивлялось это делать. Для пакистанцев это, может быть, и весело, но я еле справилась, - отметила ведущая тревел-шоу.
Напомним,