МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Пальчики

27 ноября 2021 21:54 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Пальчики
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Пальчики
пресс-служба канала Украина

Шестой эфир грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» в самом разгаре. В начале выпуска зрители познакомились с VIP-гостьей проекта – певучей и болтливой Пальчикой.

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Как только таинственная Пальчика появилась на сцене, детективы отметили оригинальность этой маски. А Андрей Данилко даже пригласил создателя этого образа, 8-летнего Елисея, отгадывать личность звезды вместе с ними. Маленький фанат гипершоу «МАСКА» был уверен, что в этом образе замаскировалась певица Jerry Heil. Так же считала и Оля Полякова.

А вот DZIDZIO обратил внимание на подсказку о Пальчике, в которой показывали нимб над головой. Поэтому он решил поинтересоваться у героини, имеет ли она прямое отношение к композиции «Свята», на что Пальчика ответила, что эта песня имеет отношение к каждому.

Как участница не пыталась скрыть свой голос, но тембр ее выдал. DZIDZIO и Андрей Данилко были уверены – там точно скрывается Александра Зарицкая.

У меня был один случай, связанный с ней, – отметил Андрей Данилко в эфире канала «Украина» и задал героине вопрос, – Пальчика, скажи, пожалуйста, не просила ли ты у меня зажигалку у дома по адресу Крещатик, 25, во дворе?

Оригинальная гостья гипершоу «МАСКА» ответила, что просила не зажигалку, а что-то другое.

Это она! Саша Зарицкая! Она себя сдала, – воскликнул уверенный в правильности своей догадки Данилко.

И когда героиня сняла маску, все увидели, что в этом образе действительно скрывалась солистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Пальчики / пресс-служба канала Украина

Я дивилась перший сезон «МАСКИ» і думала, що виступати в цих костюмах трохи легше. Моя Пальчіка дуже яскрава, з блискітками – все, як я люблю. Але костюм дійсно сковує рухи – я навіть раз мало не впала, коли йшла зі сцени. При цьому тобі весь час потрібно думати, як поводитись, як відповідати, щоб не видати себе. Це дуже цікавий досвід! За цим грандіозним шоу стоїть величезна команда, яка створює дива. Це справжня казка! – поделилась своими впечатлениями Александра Зарицкая.

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